Ci sono i Mini PC tradizionali e poi c’è il Mini PC tascabile: in quest’ultima categoria rientra il modello Chuwi LarkBox Pro grazie alle sue dimensioni davvero contenute, pari a solo 61x61x43 millimetri (il peso è 127 grammi). Oggi è acquistabile su Amazon in offerta approfittando del codice coupon per lo sconto del 10% proposto dallo store.

Coupon sconto per Chuwi LarkBox Pro, Mini PC davvero “mini”

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage, slot HDMI per la connessione al monitor con supporto alla risoluzione 4K, modulo WiFi dual band, Bluetooth 5.1, due porte USB 3.0 Type-A, una USB-C, jack audio da 3,5 mm per la connessione di cuffie o altoparlanti e lettore di schede microSD.

Lato software è possibile scegliere se utilizzare il sistema operativo Windows 10 oppure Linux. Approfittando del coupon sconto del 10% in queste ore è possibile acquistare Chuwi LarkBox Pro al prezzo di 170,10 euro invece di 189,00 euro come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.