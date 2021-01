Per trasformare la propria casa (o il proprio ufficio) in una smart home non servono grandi investimenti: ormai le tecnologie necessarie sono alla portata di tutti, anche economicamente. Un’ennesima dimostrazione oggi con la multipresa smart del marchio Meross specializzato in questo tipo di apparecchiature proposta su Amazon con uno sconto del 13% di sconto sul prezzo di listino.

Meross: multipresa intelligente oggi in sconto

È compatibile con tutti i più noti e diffusi ecosistemi: Alexa, Assistente Google, SmartThings e IFTTT. Per la comunicazione si connette alla rete WiFi locale. Sono presenti quattro prese Schuko (ognuna affiancata da un LED che ne indica il funzionamento) e altrettante USB che possono utili ad esempio per la ricarica di dispositivi come smartphone, tablet o lettori multimediali.

Tra le altre caratteristiche la protezione da sovraccarico la possibilità di accedere o spegnere i singoli apparecchi alimentati anche da remoto tramite applicazione mobile o mediante comandi vocali. Il materiale impiegato è ignifugo, così da garantire il massimo livello possibile di sicurezza. Al prezzo di soli 31,44 euro invece di 36,00 euro come da listino è un ottimo affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.