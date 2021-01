Mini PC Intel 4 core 8/128GB dual monitor scontato

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, sia dal punto di vista prestazionale che da quello dell’espandibilità, Amazon ha ciò che fa per voi. In offerta oggi il leader dell’e-commerce propone l’ACEPC AK2, un piccolo PC dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane e l’intrattenimento.

Mini PC ACEPC AK2: caratteristiche tecniche

Partendo dal processore il PC è spinto da un Intel Celeron J3455, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Come premesso però lo spazio di archiviazione può essere espanso, sia sostituendo l’SSD con uno più capiente, sia aggiungendo un hard disk da 2,5 pollici. Il sistema operativo preinstallato infine è Windows 10 Pro. Si tratta di una configurazione non estrema, ma in grado di far svolgere in maniera veloce ed agevole tutte le attività quotidiane, dalla stesura di documenti alle videolezioni, passando per l’intrattenimento.

Dal punto di vista della connettività, troviamo un pannello I/O completo. Sono quattro le porte USB, di cui due USB 3.0, oltre ad una porta RJ45 Gigabit LAN, due uscite HDMI, un lettore di schede ed il tradizionale jack da 3,5mm per cuffie e microfono. Dal punto di vista della connessione wireless invece presenti sia la connessione Wi-Fi dual band per internet che il Bluetooth 4.2 per le periferiche.

Oggi Amazon propone il PC allo stesso prezzo dalla variante da 128GB, 220,91 euro con uno sconto di circa 40 euro sul prezzo di listino.

