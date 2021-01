Router Wi-Fi Netgear Orbi al minimo storico

Oggi vogliamo suggerirvi un’offerta sul router che compone uno dei migliori kit Wi-Fi mesh disponibili sul mercato. Stiamo parlando naturalmente del Netgear Orbi Router, componente principale dei sistemi Netgear, proposto oggi in offerta nella sua confezione stand alone.

Router Netgear Orbi: caratteristiche tecniche

Ma a cosa serve acquistare il solo router? Come ogni altro dispositivo di questa categoria, anche il Netgear Orbi funziona come un normale router per connettere diversi dispositivi alla rete attraverso il cavo ethernet. Nella parte posteriore infatti sono presenti quattro porte RJ45 Gigabit LAN. Il vantaggio principale del dispositivo in questione però, è nel funzionamento wireless. Il router infatti copre un’area di 175m2, perfetto per case di medie dimensioni e soprattutto piccoli locali commerciali come negozi o bar. Questo infatti supporta fino a 40 dispositivi contemporaneamente, ed è un ottimo strumento per offrire un servizio in più ai propri clienti o migliorare quello già presente.

L’Orbi di Netgear può anche essere utilizzato esclusivamente in modalità Wi-Fi. In questo modo funzionerà come un normale extender andando a coprire le zone buie lasciate dal modem principale. Naturalmente è possibile espandere il sistema acquistando i satelliti aggiuntivi in un secondo momento. Connetterli è semplicissimo, basterà collegarli alla presa di corrente e premete il tasto posto dietro al router. In pochi secondi tutti i dispositivi saranno associati e la rete mesh pronta per essere utilizzata.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il Netgear Orbi Router a soli 184,99 euro, prezzo più basso mai registrato, con uno sconto di ben 65 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.