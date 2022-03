CHUWI Mini PC: a questo prezzo è già sulla scrivania

Per allestire una nuova postazione desktop da dedicare a lavoro, studio, navigazione o intrattenimento non richiede per forza di cose una spesa esagerata: basta saper cogliere l’offerta giusta. Qui è dove ti segnaliamo quella proposta oggi da Amazon su CHUWI HeroBox, un Mini PC che si trova in questo momento al suo prezzo minimo storico.

HeroBox è il Mini PC CHUWI che stai cercando

Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel J4125 affiancato da GPU Intel HD Graphics di nona generazione, 8 GB di RAM LPDDR4 e unità SSD da 256 GB per lo storage. Ci sono anche porte USB 2.0 e 3.0,. Type-C, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K per le configurazioni multi-monitor, WiFi dual band, Bluetooth, Ethernet, slot microSD, jack audio e possibilità di espansione fino a 2 TB per l’archiviazione dei dati. Puoi trovare tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Come riportato nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft che garantisce la puntuale ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Lo stesso vale per le patch di sicurezza, così da poter contare su una protezione totale dei dati e della privacy.

In questo momento il Mini PC di CHUWI (modello HeroBox) è acquistabile al prezzo finale di soli 186,15 euro approfittando del forte sconto Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno: è già sulla tua scrivania, per materializzarlo ti basta un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.