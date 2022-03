Laptop Windows 11 (Core i3) a prezzo stracciato

Racchiuso nel suo elegante e resistente telaio in metallo, Teclast TBOLT F15 Pro è l’affare di oggi su Amazon: il laptop è proposto al suo prezzo minimo storico grazie a un forte sconto, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. È l’occasione perfetta per chi sta cercando un portatile affidabile, versatile e potente, ma spendendo poco.

Teclast TBOLT F15 Pro è l’affare di oggi su Amazon

Diamo uno guardo alle più importanti specifiche tecniche integrate, così da meglio comprenderne le potenzialità: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1 con supporto a DirectX 12, 12 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, uscita HDMI e batteria da 53.580 mWh per un’autonomia eccellente. Se vuoi conoscere tutti gli altri dettagli puoi consultare la descrizione completa.

Come riportato nella scheda del prodotto, il laptop offre il pieno supporto al nuovo sistema operativo Windows 11, da installare attraverso aggiornamento gratuito grazie alla licenza ufficiale Microsoft in dotazione. La versione presente all’acquisto è Windows 10.

Se vuoi approfittare dell’occasione, ti conviene farlo prima del prevedibile sold out. In questo momento, hai la possibilità di far tuo il laptop Teclast TBOLT F15 Pro al prezzo finale di soli 458,99 euro invece di 539,99 euro come da listino, grazie allo sconto Amazon che lo rende disponibile al minimo storico. Con la spedizione gratuita e immediata, se lo compri oggi domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.