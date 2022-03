Caricabatterie da auto: ne hai bisogno, soprattutto a questo prezzo

Non c’è molto da discutere, chiunque possieda un’automobile si ritroverà prima o poi con la necessita di caricare il proprio smartphone mentre è alla guida. A tal proposito, dunque, possedere un caricabatterie da auto risulta essere spesso fondamentale.

Il caricabatteria da Auto targato INIU è quindi una soluzione che potrebbe far comodo a ognuno di noi, specialmente se il prezzo in offerta è così basso. Puoi infatti acquistarlo su Amazon ad appena 11,03 euro, approfittando di uno sconto del –15%.

Caricabatterie da Auto USB C + USB A: adatto a ogni dispositivo

Il caricabatteria da auto offerto da INIU rappresenta in assoluto uno dei miglior caricabatteria per auto attualmente disponibili sul mercato. Quest’ultimo infatti offre una ricarica estremamente veloce grazie ai 30W erogati su entrambe le porte USB A (QC 3.0) e USB C (PD 3.0).

Grazie alla presenza della porta USB C, di cui i più comuni caricabatteria da auto non sono dotati, puoi caricare in maniera rapida tutti i tuoi dispositivi, che siano essi iPhone, Samsung o quant’altro.

La combinazione di potenza offre quindi 60W con i quali potrai i tuoi dispositivi fino al 50-80% in appena 30 minuti. Non dovrai quindi preoccuparti di caricare il tuo Smartphone prima di uscire poiché potrai farlo in breve tempo anche mentre guidi.

Il caricabatteria INIU è prodotto interamente in metallo, il che garantisce non solo una sicurezza maggiore ma anche un’estetica accattivante. Quest’ultimo è inoltre dotato di un leggero led blu che ti aiuterà a inserire il cavo di ricarica correttamente anche in assenza d’illuminazione.

Se anche tu hai quindi bisogno di un caricabatteria da auto prestante, comodo ed esteticamente accattivante, quest’ultimo fa proprio al caso tuo. Approfitta quindi della super offerta e acquistalo subito su Amazon al prezzo speciale di soli 11,03 euro. Ordinandolo ora sarà garantita la spedizione in appena 24/48 ore grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.