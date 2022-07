Chuwi, sconto del 28% per un computer piccolo così

Piccolo, piccolissimo. Tanto piccolo da poter stare in una mano. Piccolo… così:

Ma cosa potrà mai starci in un computer Chuwi Larkbox piccolo così? Un processore Intel Celeron J4125 quad core, ad esempio; Intel UHD Graphics 600; 6GB di RAM; 128GB di memoria eMMC; un lettore microSD per ampliare la memoria; modulo per connettività Wifi; uscite HDMI 2.0, USB-A, USB-C e jack audio 3,5 mm.

Chuwi Larkbox: che piccolo!

A ben guardare c’è dunque molto, pur in uno spazio che più piccolo non si può: appena 6,1 centimetri per lato con un peso complessivo di 127 grammi. Windows 10 il sistema operativo di partenza, supporto ai video 4K garantito. Insomma, c’è più di quanto non si possa immaginare per un device che fa delle sue dimensioni la sua cifra principale.

Si può usare pertanto in molte situazioni, anche con problemi di spazio del tutto speciali, potendo di fatto far scomparire il corpo del dispositivo per godere semplicemente delle sue performance su un display. 28% lo sconto disponibile, 136,55 euro il prezzo complessivo. Attenzione, però: l’offerta lampo andrà a scadere entro la giornata di oggi (28 aprile) ed il prezzo tornerà dunque ad essere di 189 euro non appena la mezzanotte sarà superata.

