CHUWI UBook X: 2-in-1 è meglio (e in forte sconto)

Tablet o laptop? Entrambi! Se scegli un dispositivo 2-in-1 come nel caso di CHUWI UBook X hai i vantaggi proposti dalle due categorie, in un solo prodotto. Oggi si trova protagonista di un'offerta con un coupon sconto su Amazon e tastiera ufficiale inclusa, così da poter dar vita a un dispositivo ideale sia per la didattica a distanza sia per il lavoro in smart working.

Tablet e portatile insieme con CHUWI UBook X

A livello di specifiche tecniche spicca il display touch da 12 pollici con risoluzione 2160×1440 pixel su cui è possibile interagire anche con il pennino fornito in dotazione. Sotto la scocca trovano invece posto il processore Intel N4120 affiancato dalla GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati. Completano la dotazione WiFi, Bluetooth, porte USB 3.0, Type-C, micro-HDMI, microSD e audio. Gli altri dettagli sono consultabili nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, lo spessore è di soli 9 millimetri, mentre il peso si attesta a 780 grammi. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale.

In questo momento hai la possibilità di acquistare CHUWI UBook X al prezzo finale di soli 399 euro, approfittando del coupon Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo compri subito, domani sarà a casa tua.