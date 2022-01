BOMBA Dell Optiplex 7010: desktop Intel Core i5 a soli 130 euro

Se cerchi la massima espandibilità, un PC desktop è indispensabile. Tuttavia, su Amazon è possibile trovare dei veri e propri affari come il Dell Optiplex 7010. Un ottimo dispositivo ricondizionato ed equipaggiato con processore Intel Core ideale per la casa e per l’ufficio disponibile a soli 131 euro, un prezzo davvero incredibile.

PC desktop Dell Optiplex 7010: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, va premesso che il computer rientra nel programma Amazon ReNew, ovvero gode delle medesime garanzie dei prodotti venduti da Amazon. Ciò vuol dire che il computer arriverà in perfette condizioni sia estetiche che funzionali. Il design è piuttosto interessante, completamente in mesh sul frontale per un migliore airflow. Il pannello laterale presenta un sistema a sgancio rapido che consente di accedere velocemente all’hardware interno. Il computer è alimentato da un processore Intel Core i5-3470 quad-core con una frequenza massima di ben 3,6GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un hard disk da 500GB. Naturalmente il tutto è completamente espandibile, a partire dalla RAM grazie alla configurazione dual channel che consente di installare fino a 32GB. Anche per quanto riguarda l’archiviazione è possibile sostituire il disco preinstallato con un SSD fino a 2TB.

Molto interessante la presenza degli slot PCIe liberi che consentono di installare una scheda grafica dedicata, piuttosto che una scheda audio o un modulo Wi-Fi. Dal punto di vista della connettività, questa si presenta decisamente estesa. Offre ben 10 porte USB, di cui quattro frontali e sei posteriori. Le uscite audio/video sono ben tre di cui una VGA e altre due DisplayPort capaci di gestire contemporaneamente fino a 3 monitor. Presente la porta RJ45 che permette di sfruttare le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. È presente perfino un masterizzatore ottico ideale sia per la lettura di CD e DVD, che per copiare e condividere dati in maniera semplice ed economica. Nel complesso una macchina davvero completa e performante, dedicata alla produttività, ma anche decisamente versatile.

Grazie ad uno sconto del 17%, il Dell Optiplex 7010 è disponibile su Amazon a soli 131,30 euro. Considerando la dotazione, rappresenta un vero e proprio affare.