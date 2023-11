Ciabatta multipresa: SCONTO Black Friday per la più venduta

Il Black Friday è il momento perfetto per catturare affari incredibili, e uno dei prodotti più allettanti in offerta è la ciabatta multipresa Sameriver, una soluzione di alimentazione versatile e di alta qualità che sta conquistando gli utenti di Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 22,59 euro.

Ciabatta multipresa: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con ben 12 diverse opzioni di alimentazione, tra cui 8 prese standard, 3 porte USB-A e 1 USB-C (5V / 3A), questa ciabatta offre una potenza massima di 2500W, garantendo che tutti i tuoi dispositivi ricevano l’energia necessaria. Le 4 porte USB sono dotate di circuiti integrati intelligenti, rilevando automaticamente il dispositivo collegato e fornendo la corrente più veloce possibile fino a 3A quando si utilizza una singola porta USB-C.

La ciabatta non è solo potente, ma anche estremamente pratica. Il suo design compatto e portatile la rende ideale per l’uso in qualsiasi ambiente. Gli interruttori di controllo indipendenti su entrambi i lati del pannello permettono di spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non sono in uso, risparmiando energia e proteggendo i tuoi apparecchi.

Il design verticale della ciabatta offre un ulteriore vantaggio, creando più spazio tra le prese per evitare l’ingombro di spine e rendendo l’ambiente più ordinato. Inoltre, rispetto ai piedistalli tradizionali, il design a torre risparmia più spazio orizzontale.

La sicurezza è una priorità con la ciabatta multipresa Sameriver. Dotata di una torre di protezione contro le sovratensioni, questa ciabatta protegge i tuoi dispositivi da picchi di tensione dannosi. Il guscio esterno realizzato in materiale ignifugo ABS e materiale ignifugo per PC può resistere a temperature fino a 750 °C, garantendo una sicurezza superiore.

Approfitta ora di questa offerta del 15% su Amazon per migliorare la tua postazione di lavoro con la ciabatta multipresa Sameriver. Questo è un investimento sicuro per la tua comodità e sicurezza a casa o in ufficio. Non perdere altro tempo e acquistala subito al prezzo vantaggioso di soli 22,59 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.