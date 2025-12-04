 Cialde Caffè Borbone Espresso Napoli a soli 0,14€ su eBay
Le Cialde Caffè Borbone Espresso Napoli, compatibili con le macchine ESE da 44mm, sono in offerta a soli 0,14€ su eBay: scopri come averle.
Tecnologia Casa e Domotica
Proprio in questo momento hai la possibilità di assicurarti le Cialde Caffè Borbone Espresso Napoli compatibili con le macchine ESE da 44 mm. Si tratta di un’offerta unica che trovi solo su eBay. Le metti in carrello a soli 0,14 centesimi l’una. Stiamo parlando delle Mia Magica Napoli Miscela Blu. Un’edizione speciale che porta in tazza tutto il sapore dell’espresso partenopeo.

Acquista le Cialde Borbone Mia Magica Napoli

Per ottenere questo prezzo così vantaggioso, una volta aggiunte al carrello le cialde, dovrai raggiungere la pagina dei metodi di pagamento e inserire il coupon PSPRCYBER25. In questo modo ottieni un extra sconto che ti permette di portartele a casa con pochi centesimi. E la qualità è davvero molto alta, sia per quanto riguarda la scelta dei migliori chicchi che per il confezionamento.

Infatti, ogni cialda viene imbustata singolarmente per mantenere tutta la fragranza dei chicchi macinati dopo la tostatura e la stagionatura. Inoltre, questa scelta di confezionamento offre tutta l’igiene necessaria se la famiglia è numerosa o se si usano sul posto di lavoro. Questo perché sarai solo tu a toccare la cialda prima di erogare il tuo buon Espresso Napoli dalle Cialde Caffè Borbone ESE 44mm.

Cialde Caffè Borbone Espresso Napoli: piacere e gusto ogni giorno

Con le Cialde Caffè Borbone Espresso Napoli ti assicuri piacere e gusto ogni giorno. Si tratta delle cialde più amate di sempre. Oggi le acquisti a soli 14 centesimi l’una con il Coupon PSPRCYBER25. Uno sconto pazzesco per questo prodotto che offre una qualità impareggiabile.

La tazza è sempre cremosa alla vista e vellutata al palato. La Miscela Blu, per tradizione, unisce la dolcezza della Miscela Arabica alla acidità della Miscela Robusta. Questo connubio perfettamente equilibrato regala un caffè piacevole, dal gusto deciso, ma non prepotente. Perfetto per accontentare tutti i palati.

Acquista le Cialde Borbone Mia Magica Napoli

Non perdere altro tempo! Acquistale adesso a soli 0,14 centesimi con il Coupon PSPRCYBER25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 dic 2025

Osvaldo Lasperini
4 dic 2025
