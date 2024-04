Cialde Caffè Borbone Light: meno caffeina, stesso gusto (-22%)

Con le Cialde Caffè Borbone Light riduci la caffeina, ma non il gusto. Acquistale adesso al 22% di sconto su eBay. Si tratta di un’offerta molto interessante, che non puoi farti scappare. Ovviamente devi essere veloce altrimenti potresti rimanere a bocca asciutta a causa di sold out.

Ogni cialda è composta al 50% da Miscela Blu e al 50% da Dek Decaffeinato. Due miscele davvero pazzesche che insieme offrono salute e gusto allo stesso tempo. Un’ottima soluzione anche per non rinunciare al caffè serale se comincia a darti qualche problema di sonno.

Cialde Caffè Borbone Light: una scelta furba

Con le Cialde Caffè Borbone Light bevi il 50% di caffeina in meno, ma non rinunci al buon espresso. Si tratta di una scelta furba. Approfittane subito, è in offerta su eBay al 22% di sconto. Tra l’altro il venditore ti sta regalando la consegna gratuita a casa o all’indirizzo che preferisci.

La Miscela Blu assicura un aroma intenso e un gusto persistente al palato con una sensazione vellutata e cremosa ad ogni sorso. La Miscela Dek Decaffeinato riduce la quantità di caffeina del 50% rendendo questo caffè adatto anche a chi deve fare attenzione a questo “ingrediente”.

Ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere la freschezza del prodotto dal produttore al consumatore senza alterazioni sul gusto e sulla qualità. Ogni singolo chicco viene macinato dopo la tostatura e subito confezionato. Metti in carrello queste cialde al 22% di sconto. Con acquisto multiplo hai fino al 5% di extra sconto.