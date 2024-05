Presa smart Meross: la confezione da 4 pezzi in sconto a 31 euro su Amazon

Ottima opportunità su Amazon per l’acquisto di questa confezione che include 4 prese smart del marchio Meross che può essere tua a soli 31,49 euro: per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto del 25% che trovi in pagina. Una fantastica soluzione per dare vita alla tua domotica in casa.

Presa smart Meross: le caratteristiche

Con la presa intelligente Meross puoi avere un modo efficace per monitorare e gestire il consumo energetico dei tuoi elettrodomestici. Ogni presa è dotata infatti di una funzione di misurazione del consumo energetico in tempo reale, così da poter visualizzare i dati di consumo settimanali, mensili o annuali tramite l’app Meross.

La presa è inoltre in grado di misurare la quantità di elettricità prodotta, rendendola adatta anche per il monitoraggio dei pannelli solari fotovoltaici. L’applicazione ti permette di controllare la presa da qualsiasi luogo grazie alla connessione internet ed è anche compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google.

Nonostante le sue funzionalità avanzate, la presa Meross ha dimensioni compatte che consentono un’installazione agevole e un risparmio di spazio. Puoi impostare programmi flessibili e timer per accendere o spegnere automaticamente la presa in base alle tue esigenze quotidiane.

Anche in assenza di connessione Internet, puoi ancora controllare il dispositivo tramite l’app Meross, a condizione che sia collegato alla stessa rete WiFi del tuo telefono. Questo garantisce un controllo affidabile anche in situazioni di emergenza. Un device dunque molto utile: la confezione da 4 è tua a soli 31,49 euro. Ricordati di spuntare la casella del coupon sconto in pagina.