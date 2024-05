Cialde Caffè Borbone: con Mia Magica Napoli l'espresso è top (0,18€)

Le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli, frutto di un’attenta ricerca dei migliori chicchi al mondo, sono il risultato di tanto amore e passione per la città partenopea e il suo espresso unico nell’universo. Acquista ogni singola cialda a soli 0,18€ grazie all’offerta pazzesca di eBay.

Così ti assicuri un espresso migliore che al bar a un prezzo davvero incredibile. In forte sconto, ogni cialda regala un’emozione unica al palato. Assicurati la carica perfetta ogni mattina e il tuo momento speciale quando vuoi durante la giornata. La consegna gratis è inclusa nel prezzo.

Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli: l’edizione speciale si abbassa di prezzo

Con le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli hai tutta la gioia di bere un vero espresso napoletano direttamente a casa tua senza diventare un esperto in caffè. Acquistale ora su eBay a soli 0,18€ l’una! Si tratta di un’ottima occasione! Tra l’altro, con acquisto multiplo hai il 5% di extra sconto.

Ogni cialda è felice di regalarti tutto l’aroma intenso del buon caffè napoletano che è frutto di un’attenta selezione dei migliori chicchi nelle migliori coltivazioni di tutto il mondo. Al palato risulta sempre cremoso e delicato, unendo una punta di intensità ed energia per soddisfare anche i palati più esigenti.

Tutte le cialde sono confezionate singolarmente per garantire la massima freschezza e tanta igiene. Cosa stai aspettando? Oggi l’offerta che trovi su eBay è semplicemente fantastica! Mettile subito in carrello a soli 0,18€ l’una. Con una spesa dai 30€ in su puoi anche pagare in 3 rate tasso zero con PayPal.