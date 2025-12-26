 Cialde e Capsule Caffè IMPERDIBILI su eBay: prezzo basso gusto pieno
Tutte le Cialde e le Capsule Caffè imperdibili su eBay per un espresso buono come al bar a pochi centesimi tutte le volte che vuoi a casa.
Tecnologia Casa e Domotica
Scegli tra le Cialde e Capsule Caffè imperdibili in offerta su eBay. A un prezzo basso, si parla di pochissimi centesimi a unità, ottieni un gusto pieno. Goditi un espresso buono e cremoso proprio come al bar, ma risparmiando parecchio. La consegna gratuita è inclusa nell’ordine.

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa a soli 46,75 euro!

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

300 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis

46,7560,17€-22%
Vedi l’offerta

150 Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa Blu Nera a soli 24,82 euro!

100 cialde Borbone Respresso Nespresso Rosso a soli 21,90!

170 Cialde Caffè Donna Regina Forte Napoletano a soli 22,90 euro!

170 non 150 Cialde Caffè Donna Regina Forte Napoletano prodotto da Borbone red

170 non 150 Cialde Caffè Donna Regina Forte Napoletano prodotto da Borbone red

22,9026,00€-12%
Vedi l’offerta

216 Cialde Capsule Caffè Lavazza a modo mio Miscela Crema e Gusto a soli 55,4o euro!

150 Cialde Caffè Toraldo Filtrocarta ESE 44 mm Miscela Cremosa a soli 25,54 euro!

Lavazza Compatibili Nespresso Qualità Rossa – 240 Capsule in alluminio a soli 62,08 euro!

Lavazza Compatibili Nespresso Qualità Rossa - 240 Capsule in alluminio

Lavazza Compatibili Nespresso Qualità Rossa – 240 Capsule in alluminio

62,08
Vedi l’offerta

96 Cialde Capsule Caffè Caffitaly Miscela Rossa a soli 35,50 euro!

128 Capsule Ristora Compatibili Lavazza A Modo Mio Cappuccino a soli 24,97 euro!

128 Capsule Ristora Compatibili Lavazza A Modo Mio Cappuccino

128 Capsule Ristora Compatibili Lavazza A Modo Mio Cappuccino

24,97
Vedi l’offerta

96 Capsule Gimoka compatibili Nescafé Dolce Gusto Caffè al Ginseng a soli 23,17 euro!

96 Capsule Gimoka compatibili Nescafé Dolce Gusto Caffè al Ginseng

96 Capsule Gimoka compatibili Nescafé Dolce Gusto Caffè al Ginseng

23,17
Vedi l’offerta

240 CAPSULE CAFFE’ LOLLO COMPATIBILI LAVAZZA FIRMA MISCELA NERA a soli 51,30 euro!

240 CAPSULE CAFFE' LOLLO COMPATIBILI LAVAZZA FIRMA MISCELA NERA - 3 CT -

240 CAPSULE CAFFE’ LOLLO COMPATIBILI LAVAZZA FIRMA MISCELA NERA – 3 CT –

51,3054,00€-5%
Vedi l’offerta

 

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 dic 2025

Link copiato negli appunti

Osvaldo Lasperini
