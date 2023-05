Cinque buoni motivi per investire con eToro

Affidarsi al partner giusto per investire è di importanza cruciale, tanto quanto intuire quali siano gli asset migliori su cui puntare: qui è dove elenchiamo cinque buoni motivi per scegliere eToro, il broker che può già vantare una community formata da oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo. Tornerà utile a chi cerca una piattaforma di trading collaudata, longeva e affidabile.

Il 77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre l‘alto rischio di perdere i tuoi soldi.

Cosa rende eToro il partner giusto per investire

Anzitutto, la sua natura multi-asset. Le opzioni offerte consentono di creare un portafoglio estremamente diversificato, permettendo così di mitigare i rischi legati all’eventuale volatilità e di beneficiare delle fluttuazioni dei mercati. È possibile scegliere, tra le altre cose, azioni o azioni frazionate con commissioni dello 0% per brokeraggio e negoziazione oppure coppie di valute e CFD a breve e medio termine.

eToro ha alle spalle 16 anni di esperienza. Fondata nel 2007, oggi la società aggrega investitori da oltre 100 paesi di tutto il mondo e il suo brand è riconosciuto a livello globale, grazie anche ai contratti di sponsorizzazione siglati con numerose società sportive (in Italia, ad esempio, l’AC Monza).

La piattaforma ha definito una politica di trading responsabile con l’obiettivo di proteggere chi ne fa uso da decisioni emotive che possono generare perdite non necessarie. L’iniziativa si concretizza attraverso raccomandazioni mirate, indirizzare soprattutto ai neofiti.

Tra i punti di forza troviamo la semplicità di utilizzo. L’interfaccia è stata progettata in modo da risultare intuitiva, sia per quanto concerne l’edizione desktop accessibile da qualsiasi computer sia nel caso delle applicazioni mobile destinate ad Android e iOS.

L’ultimo, ma non meno importante buon motivo per fare trading eToro, è costituito da quanto citato in apertura: può contare su una community da oltre 30 milioni di clienti nel mondo, che mette a disposizione ciò che la società definisce una conoscenza collettiva . Grazie alle skill condivise è possibile apprendere e migliorare, così da cogliere le opportunità offerte dai mercati non appena si presentano.

