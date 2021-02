Cosa spinge un cybercriminale ad attuare una campagna malevola al fine di infettare le sue vittime con un ransomware, bloccare l’accesso ai loro dati e chiedere un riscatto minacciandone altrimenti la pubblicazione o la definitiva eliminazione? La risposta più immediata e ovvia alla domanda è: il guadagno. I ricercatori di Cisco Talos hanno cercato di andare più a fondo, entrando in contatto con uno dei protagonisti di questo ambito e cercando di indagarne l’attività prendendo in considerazione aspetti solitamente ignorati.

Chi c’è dietro un attacco ransomware: la storia di Aleks

Aleks, questo il suo nome di fantasia, si è raccontato condividendo dettagli sul proprio background professionale, sugli interessi e le idee personali, su cosa lo ha spinto ad abbracciare il lato oscuro. A lui è attribuita la gestione dell’account @uhodiransomwar (ora sospeso) su Twitter attraverso cui sono stati in diverse occasioni annunciati gli attacchi messi a segno (perlopiù tramite LockBit) con tanto di riepiloghi sulle informazioni sottratte come si può osservare nell’esempio qui sotto: carte di credito, documenti ecc.

Il protagonista della storia non trascorre 24 ore al giorno davanti al monitor del computer alla ricerca dei propri bersagli. Si definisce un appassionato di cucina, musica e storia, sostiene di dover fare i conti con le scadenze sul lavoro come tutti noi e di dedicare il tempo libero alla famiglia e agli hobby. Ha circa circa 30 anni e risiede nella regione siberiana, la sua istruzione è di livello universitario. È attivo nel mondo dei ransomware da diversi anni e afferma di aver appreso in piena autonomia le proprie competenze, studiando fin dai primi anno 2000 protocolli di rete, linguaggi markup e scripting nonché framework. Ancor prima di ottenere la laurea ha iniziato a lavorare nell’IT. A spingerlo verso l’attività cybercriminale, racconta, anche la delusione per non essere stato apprezzato e ascoltato nel contesto professionale e per non aver mai ricevuto uno stipendio adeguato.

Questi secondo Cisco Talos i passaggi più interessanti di quanto emerso nel corso dell’intervista.