L'antivirus completo con VPN e Password Manager è Norton fino a -68%

Norton è la soluzione antivirus completa che include anche una potente VPN e un comodo Password Manager. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo da sogno. Scegli il piano che preferisci e ottieni fino al 68% di sconto! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca.

Ad esempio, Norton 360 Deluxe è in offerta a un prezzo eccezionale. Oggi lo attivi per il primo anno a soli 34,99 euro, anziché 109,99 euro. Cosa stai aspettando? Scegli chi da sempre vuole difendere i tuoi dispositivi e ha la forza e le risorse per farlo al meglio. La VPN completa inclusa ti permette di navigare in modo più sicuro e grazie al Password Manager crei e gestisci password complesse.

Tutti i piani Norton con Antivirus, VPN e Password Manager

Vediamo quindi quali sono i piani di Norton che includono, oltre l’antivirus con protezione in tempo reale, anche VPN e Password Manager.

Norton 360 Standard al 62% di sconto! 1 PC, Mac, tablet o telefono Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 10 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN



Norton 360 Deluxe al 68% di sconto! 5 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 50 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN Protezione minori Dark Web Monitoring



Norton 360 Premium al 62% di sconto! 10 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Pro Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 200 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN Protezione minori Dark Web Monitoring Assistenza per il ripristino dell’identità Assistenza in caso di furto del portafoglio Social Media Monitoring

