L'antivirus completo con VPN e Password Manager è Norton fino a -68%

Norton è la soluzione antivirus completa che include anche una potente VPN e un comodo Password Manager. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo da sogno. Scegli il piano che preferisci e ottieni fino al 68% di sconto! Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo prima che finisca.
Ad esempio, Norton 360 Deluxe è in offerta a un prezzo eccezionale. Oggi lo attivi per il primo anno a soli 34,99 euro, anziché 109,99 euro. Cosa stai aspettando? Scegli chi da sempre vuole difendere i tuoi dispositivi e ha la forza e le risorse per farlo al meglio. La VPN completa inclusa ti permette di navigare in modo più sicuro e grazie al Password Manager crei e gestisci password complesse.
Tutti i piani Norton con Antivirus, VPN e Password Manager
Vediamo quindi quali sono i piani di Norton che includono, oltre l’antivirus con protezione in tempo reale, anche VPN e Password Manager.
- Norton 360 Standard al 62% di sconto!
- 1 PC, Mac, tablet o telefono
- Protezione anti-truffa
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus
- Password Manager
- 10 GB di backup del PC nel cloud
- Connessione a Internet privata con VPN
- Norton 360 Deluxe al 68% di sconto!
- 5 PC, Mac, tablet o telefoni
- Protezione anti-truffa
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus
- Password Manager
- 50 GB di backup del PC nel cloud
- Connessione a Internet privata con VPN
- Protezione minori
- Dark Web Monitoring
- Norton 360 Premium al 62% di sconto!
- 10 PC, Mac, tablet o telefoni
- Protezione anti-truffa Pro
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus
- Password Manager
- 200 GB di backup del PC nel cloud
- Connessione a Internet privata con VPN
- Protezione minori
- Dark Web Monitoring
- Assistenza per il ripristino dell’identità
- Assistenza in caso di furto del portafoglio
- Social Media Monitoring