Citofono rotto? Aggiustalo con 10€ ma sbrigati, è un'offerta a tempo

Se il tuo citofono fa le bizze e non sai mai quando qualcuno ti viene trovare o il corriere deve lasciare un pacco, risolvi ogni problema con una spesa minima. Basta installare questo campanello senza fili ed il gioco è fatto. È un semplice lavoretto fai da te che non richiede alcun collegamento elettrico e a prezzo minimo hai trovato la tua soluzione. A soli 10,57 euro su Amazon con sconto del 23% completi l’acquisto ma sbrigati perché è un’offerta a tempo e i pezzi sono limitati.

Citofono salvato con il campanello senza fili di Amazon

Il campanello senza fili è una trovata geniale. Io l’ho suggerito per rimediare a un citofono rotto ma in realtà lo puoi installare su una seconda entrata della tua casa oppure al tuo negozio per poter sapere sempre quando arriva qualcuno. Non richiede opere di muratura o interventi elettrici perché è facilissimo da montare e soprattutto efficiente. Con una copertura garantita su 150 metri, non rischi di sbagliare.

Il set è composto da due dispositivi ossia il ricevitore e il campanello. Il primo si installa in casa collegandolo ad una presa di corrente ed entra immediatamente in funzione, puoi modificare la suoneria e il volume per personalizzarlo. Il secondo, invece, lo installi all’esterno e vicino alla porta senza preoccuparti che si possa rovinare perché è resistente e creato ad hoc per resistere anche a sole, pioggia e vento o temperature brusche e calde. Entrambi i prodotti sono completi di un LED blu che li rende facilmente individuabili. Ha una durata prestabilita? Assolutamente no. Ovviamente arriva con la sua batteria ma quando questa si scarica (dopo mesi e mesi di utilizzo) dovrai semplicemente sostituirla per farlo tornare come nuovo.

Con soli 10,57 euro su Amazon acquista subito il tuo campanello senza fili e risolvi i problemi di citofono a casa o ovunque tu voglia. Ti ricordo che si tratta di un’offerta a tempo quindi non perderne troppo.