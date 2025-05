Citofono smart a -50%: tagliato a metà il prezzo di Ring Intercom

Con Ring Intercom, oggi in sconto del 50%, rendere smart il tuo citofono è facile e veloce. Una volta configurato, puoi ricevere avvisi in tempo reale e aprire il portone o il cancello da qualsiasi luogo, direttamente dal tuo smartphone. Che tu sia a casa, al lavoro oppure in viaggio, hai sempre il pieno controllo, con la possibilità di parlare con chi suona grazie all’audio bidirezionale. È la soluzione ideale per non perdere mai una consegna o una visita importante.

Ring Intercom in offerta a tempo: oggi al -50%

L’installazione è completamente fai-da-te e non richiede modifiche all’infrastruttura di casa o del palazzo: si collega al sistema esistente e si monta con semplici strisce adesive, senza necessità di forare o di intervenire sull’impianto. Inoltre, puoi condividere l’accesso con familiari, amici o chi si occupa della casa, tramite chiavi virtuali personalizzabili da assegnare, da revocare o da modificare in qualsiasi momento. Per chi riceve spesso pacchi, inoltre, consente anche l’ingresso sicuro ai corrieri verificati. Scopri di più nella scheda su Amazon.

Grazie alla compatibilità con Alexa, è possibile interagire con il dispositivo attraverso la propria voce, in alternativa all’applicazione per Android e iOS. In definitiva, si tratta di una soluzione semplice, discreta e intelligente per aumentare la sicurezza e la comodità della tua casa. Verifica la compatibilità con il tuo citofono rima di effettuare l’acquisto.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 50% di oggi e compra Ring Intercom al prezzo finale di soli 49,99 euro (invece di 99,99 euro come da listino). È un’offerta a tempo con la consegna gratis prevista entro pochi giorni.