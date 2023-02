Clamoroso Cyberghost: prezzo scontato dell’82% sul piano biennale, approfittane

VPN: tutti ne parlano ma il numero di utenti che si avvale di questo servizio è ancora piuttosto limitato. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare grazie a Cyberghost e al suo clamoroso prezzo scontato dell’82% sul costo dell’abbonamento biennale.

Attiva dal 2011, Cyberghost è una società che ha creato un servizio VPN di elevatissima qualità che, in pochi anni, è diventato punto di riferimento in tutto il settore.

La prima cosa che traspare da Cyberghost è l’elevato grado di sicurezza a tutela della privacy e la politica no-log, che è favorita dal fatto che la sede della società è in Romania, Paese che non ha aderito alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza.

Un aspetto questo che ha reso famoso il provider e che ha rafforzato ulteriormente la sua posizione predominante.

Prezzo scontato dell’82% sul piano biennale e 3 mesi gratis: un’occasione da non perdere

Cyberghost è entrato nel cuore di milioni di utenti non soltanto per quanto detto sopra, ma anche per tanti altre condizioni estremamente vantaggiose.

Ad esempio, sottoscrivendo un solo abbonamento nella pagina ufficiale dell’offerta, è possibile proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

In tal senso, Cyberghost ha reso la sua VPN compatibile con diversi sistemi operativi e dispositivi, tra cui Windows, iOS, Android, Linux, PC desktop, laptop, PC Mac, smartphone, tablet e iPhone.

Per non far mancare nulla agli utenti, la VPN può essere installata anche sulle Smart TV Android e sull’Amazon Fire TV, ma anche sulle console di gioco più popolari.

La rete di server, poi, è veramente vasta: oltre 9700 sparsi in 91 Paesi. Questa copertura capillare crea un’infrastruttura solidissima, priva di sovraccarichi e rallentamenti.

Inoltre, questa ampia varietà consente agli utenti di ottenere indirizzi IP da tantissimi luoghi del mondo, cosa che consente di superare i blocchi regionali su alcuni contenuti. Per sottoscrivere l’abbonamento scontato cliccare sul link qui sotto:

Oltre allo sconto, al termine dell’abbonamento biennale gli utenti potranno usare la VPN gratuitamente per altri 3 mesi. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.