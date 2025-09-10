 Claude di Anthropic può creare e modificare file
Claude può creare e modificare vari tipi di file durante la conversazione, ma la capacità potrebbe essere sfruttata per attacchi di prompt injection.
Anthropic

Anthropic ha annunciato una nuova capacità di Claude. Gli utenti possono sfruttare una funzionalità sperimentale che permette di creare e modificare vari tipi di file, tra cui documenti Word, fogli di lavoro Excel, presentazioni PowerPoint e PDF. La startup californiana avverte però che ci sono rischi per la sicurezza.

Come funziona la creazione dei file

La nuova funzionalità può essere attivata nelle impostazioni di Claude (web e desktop) dagli utenti con abbonamento Max, Enterprise e Team (sarà disponibile anche per il piano Pro nelle prossime settimane). L’assistente AI può creare e modificare i file durante la conversazione. È sufficiente solo inserire un prompt in linguaggio naturale e caricare i file necessari, come mostrato nel seguente video:

È in pratica la versione Anthropic della funzionalità Code Interpreter di ChatGPT e una versione aggiornata del tool di analisi annunciato a fine ottobre 2024. Claude può generare documenti Word (.docx), fogli di lavoro Excel (.xlsx), presentazioni PowerPoint (.pptx) e PDF. I file possono essere scaricati sul computer o caricati in Google Drive. La dimensione massima dei file (download e upload) è 30 MB.

Anthropic ha pubblicato alcuni esempi per mostrare la nuova capacità dell’assistente AI, come l’analisi dei dati, la modifica dei file e la creazione di un modello finanziario dinamico.

Rischi per la sicurezza

In fondo al post che annuncia la funzionalità, Anthropic avverte l’utente che Claude accede ad Internet per creare e analizzare i file, quindi i dati degli utenti possono essere a rischio. Come evidenzia l’esperto Simon Willison, Claude può scrivere ed eseguire codice Python e Node.js in un ambiente lato server (un container con Ubuntu 24.04.2, 9 GB di RAM e circa 5 GB di storage).

Claude può scaricare ed eseguire pacchetti (ad esempio npm) per generare i file. Questa capacità potrebbe essere sfruttata per un attacco di prompt injection. Un malintenzionato potrebbe aggiungere istruzioni in file esterni o siti web che, quando eseguite da Claude, raccolgono dati sensibili dai documenti caricati dagli utenti che vengono inviati al cybercriminale.

Anthropic ha implementato una serie di mitigazioni per limitare i rischi, ma non viene garantita la sicurezza assoluta. Gli utenti dovrebbero prestare molta attenzione ed usare la funzionalità per una durata limitata.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 10 set 2025

