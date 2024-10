Claude di Anthropic: nuove funzioni per le app iOS e Android

Anthropic, la società che ha sviluppato il chatbot AI Claude, ha appena annunciato un aggiornamento importante alle sue app per iOS e Android. Questi miglioramenti, che includono anche il lancio di un’app dedicata per iPad, mirano a offrire un’interfaccia rinnovata e funzionalità avanzate per chi che utilizza Claude su dispositivi mobili, sia per scopi personali che professionali.

We're rolling out a new look for the Claude iOS and Android apps. There's a new app for iPad too!

We've also added support for projects on mobile. You can search chats, add project knowledge, and modify custom instructions per project. pic.twitter.com/WhuPbFJmwY

— Anthropic (@AnthropicAI) October 17, 2024