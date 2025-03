Su Claude di Anthropic arriva la ricerca sul web per citare le fonti

Finalmente, Claude può navigare in rete. Sì, il chatbot AI di Anthropic può cercare informazioni online, una capacità che fino ad ora gli era preclusa.

Anthropic aggiunge la ricerca web al chatbot Claude

La ricerca web è disponibile in anteprima per gli utenti a pagamento di Claude negli Stati Uniti. Ma niente paura: presto arriverà anche per gli utenti gratuiti e in altri paesi. Per attivare questa funzione, basta andare nelle impostazioni del proprio profilo nell’app web di Claude. Da quel momento, Claude potrà attingere ai siti web per rispondere a determinate domande.

C’è solo un piccolo dettaglio: per ora, la ricerca web funziona solo con l’ultimo modello di Anthropic, Claude 3.7 Sonnet. Ma siamo certi che presto si estenderà anche agli altri.

La cosa bella è che quando Claude incorpora informazioni dal web nelle sue risposte, fornisce anche le citazioni dirette. Così, controllare le fonti è molto più semplice. Niente più ricerche fai-da-te: Claude elabora e serve su un piatto d’argento le fonti pertinenti, in un formato piacevolmente conversazionale.

Insomma, la sua già vasta base di conoscenze si espande con informazioni in tempo reale, per risposte sempre aggiornate. Qualcuno potrebbe obiettare che Anthropic aveva sempre sostenuto che Claude fosse “progettato per essere autosufficiente“. Ma i tempi cambiano, e la pressione competitiva si fa sentire. Quasi tutti i chatbot AI rivali, da ChatGPT di OpenAI a Gemini di Google, passando per Le Chat di Mistral, hanno già la capacità di cercare sul web. Insomma, per Claude era ora di mettersi in pari.

Il rischio delle allucinazioni

Naturalmente, c’è sempre il rischio che Claude soffra di allucinazioni o citi male le fonti web. È un problema che affligge anche gli altri chatbot. Secondo un recente studio del Tow Center for Digital Journalism, i chatbot più popolari, inclusi ChatGPT e Gemini, forniscono risposte errate a più del 60% delle domande.

E un rapporto del Guardian ha scoperto che ChatGPT Search di OpenAI può essere ingannato e generare sintesi completamente fuorvianti.