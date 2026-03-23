Claude Code si controlla da Discord e Telegram con Channels

Con Claude Code attivo sul computer, basta Telegram per lavorare sul codice da qualsiasi posto. Si mandano le istruzioni via chat, anche durante il pranzo, anche senza portatile, e lui esegue: modifica i file, testa, risponde. Il terminale resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso.

Si chiama Channels, ed è la nuova funzionalità di Claude Code disponibile in research preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise.

Channels di Claude Code permette di inviare istruzioni da Telegram o Discord, come funziona

Channels si appoggia su un server MCP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Claude Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord, viene reindirizzato nella sessione Claude Code con accesso ai file e all’ambiente di sviluppo. L’agente legge la richiesta, la esegue e restituisce la risposta nella messaggistica di origine.

Nel terminale si vedrà l’evento in arrivo e la conferma dell’invio della risposta, ma non il testo della risposta stessa, quello compare solo su Telegram o Discord. Le richieste vengono elaborate solo se la sessione è aperta. Per un uso continuativo, Anthropic raccomanda di far girare Claude Code in un processo in background o in un terminale che rimanga sempre aperto, così da non interrompere il servizio.

We just released Claude Code channels, which allows you to control your Claude Code session through select MCPs, starting with Telegram and Discord. Use this to message Claude Code directly from your phone. pic.twitter.com/sl3BP2BEzS — Thariq (@trq212) March 19, 2026

Per la sicurezza, ogni canale mantiene una lista bianca di mittenti, solo gli identificativi aggiunti esplicitamente possono inviare messaggi, tutti gli altri vengono ignorati silenziosamente.

Da Slack a Telegram: tutti i modi per controllare Claude Code a distanza

Channels si aggiunge a una serie di integrazioni che Anthropic ha costruito attorno a Claude Code: Remote Control, che permette di controllare le sessioni da smartphone o tablet, e l’integrazione Slack lanciata a dicembre per delegare compiti direttamente dalla messaggistica aziendale.

L’approccio ricorda OpenClaw, l’agente AI open source che ha conquistato il mondo degli sviluppatori e che deve gran parte della sua esistenza proprio a Claude Code. Ma dove OpenClaw opera come agente autonomo, Channels è una finestra di comunicazione, si ordina qualcosa, lui lo fa, e risponde.

Come attivare Channels

Channels richiede Claude Code versione 2.1.80 o successiva e l’autenticazione tramite account claude.ai (non funziona con chiavi API o Console). Gli utenti individuali possono attivarlo sessione per sessione con il flag “–channels”. I team Enterprise possono abilitarlo dall’interfaccia di amministrazione. La pagina di documentazione di Anthropic guida la configurazione dei plugin per Telegram e Discord, la gestione delle liste bianche e i requisiti tecnici.