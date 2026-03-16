 Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!
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Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!

Claude raddoppia i limiti di utilizzo fino al 27 marzo per tutti i piani durante le ore non di punta. La promozione è automatica.
Claude raddoppia i limiti d'uso per tutti fino al 27 marzo, che offerta!
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Claude raddoppia i limiti di utilizzo fino al 27 marzo per tutti i piani durante le ore non di punta. La promozione è automatica.

Dal 13 al 27 marzo, Claude raddoppia i limiti di utilizzo nelle ore non di punta. Anthropic lo spaccia come un ringraziamento agli utenti che si sono iscritti. Un gesto carino, che guarda caso, coincide con l’arrivo di una nuova ondata di iscritti, dopo lo scontro con il Pentagono, e offre loro un assaggio più generoso del prodotto proprio nel momento in cui sono più curiosi.

Anthropic cavalca l’onda della popolarità, come funziona la promozione su Claude

Il raddoppio dei limiti di utilizzo si attiva automaticamente quando si usa Claude fuori dall’orario di punta dei giorni feriali, cioè dalle 8:00 alle 14:00 ora orientale USA (14:00-20:00 ora italiana). Non serve attivare nulla, la promozione è automatica.

L’offerta copre tutti i piani Free, Pro, Max e Team, e funziona su web, desktop, mobile, Claude Cowork, Claude Code, Claude per Excel e Claude per PowerPoint. Gli unici esclusi sono gli utenti Enterprise.

Sotto Natale, Anthropic aveva fatto una promozione simile dal 25 al 31 dicembre, ma limitata agli abbonati Pro e Max. Questa volta il pubblico è molto più ampio, inclusi gli utenti gratuiti. La ragione è evidente, dopo che Anthropic si è rifiutata di rimuovere le protezioni su sorveglianza di massa e armi autonome per il Pentagono, è stata bandita dal governo USA, mentre OpenAI ha sfruttato l’occasione e ha firmato un accordo al suo posto, ma milioni di utenti hanno risposto scaricando Claude e disinstallando ChatGPT.

Le registrazioni giornaliere battono record da settimane. Claude è in cima alle classifiche degli App Store in decine di Paesi. Gli utenti gratuiti sono cresciuti del 60% da gennaio. Raddoppiare i limiti in questo momento particolare è il modo di Anthropic per trasformare un picco di curiosità in abitudine.

È marketing, certo, mica un gesto romantico. Ma almeno dà all’utente qualcosa di concreto in cambio dell’attenzione.

Fonte: Claude su X

Pubblicato il 16 mar 2026

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