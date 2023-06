Cloud a vita: la scelta più conveniente è pCloud

Puntare su di un servizio di cloud storage a vita consente l’eliminazione di tutti i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti. Basta affrontare una spesa iniziale per acquistare uno spazio cloud che resterà sempre a disposizione dell’utente (con possibilità di ulteriore incremento), senza dover affrontare spese ulteriori.

La scelta giusta per accedere ad una soluzione di cloud a vita è rappresentata dai piani di pCloud. Il provider, vero e proprio punto di riferimento del settore del cloud storage, propone tre diverse opzioni su cui puntare: 500 GB, 2 TB e 10 TB. Si tratta di piani “lifetime”, senza alcun canone e senza, quindi, costi ricorrenti.

La spesa parte da 199 euro (IVA inclusa) ed è possibile pagare con PayPal per optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Tutti i dettagli in merito ai piani di cloud a vita sono disponibili sul sito ufficiale di pCloud, accessibile tramite il link qui di sotto.

Cloud a vita: ecco perché scegliere pCloud

pCloud propone tre opzioni per il cloud a vita:

Premium da 500 GB al costo di 199 euro

al costo di Premium Plus da 2 TB al costo di 399 euro

al costo di Custom Plan da 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte e tre le opzioni includono uno spazio dedicato ai file condivisi (fino a 2 TB). C’è, inoltre, la possibilità di optare per l’acquisto con PayPal che permette di dilazionare la spesa in 3 rate senza interessi.

Per scoprire e attivare le offerte di pCloud è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Con pCloud è possibile ottenere un risparmio notevole nel lungo periodo. Prendiamo il caso del piano da 2 TB. In questo caso, pCloud richiede una spesa iniziale di 399 euro mentre servizi concorrenti, come Google One, richiedono un abbonamento da almeno 99,99 euro.

Di conseguenza, dopo quattro anni, cloud a vita e cloud in abbonamento comporteranno la stessa spesa. Dal quarto anno, però, chi ha scelto pCloud risparmierà almeno 100 euro all’anno (nell’ipotesi che non ci siano rincari negli abbonamenti cloud).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.