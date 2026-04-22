Cloud a vita senza abbonamento: fino a 700€ di risparmio con pCloud

Scegliendo il cloud storage a vita è possibile acquistare uno spazio cloud da utilizzare per l’archiviazione sicura dei propri dati, senza la necessità di attivare un nuovo abbonamento e, quindi, di dover effettuare dei pagamenti ricorrenti.

Il punto di riferimento del mercato per il settore del cloud a vita è, senza dubbio, pCloud che oggi mette a disposizione piani “lifetime” con la possibilità di arrivare fino a 10 TB e di risparmiare fino a 700 euro.

Tutte le opzioni proposte sono accessibili tramite il sito ufficiale di pCloud, senza costi ricorrenti e con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Ci sono sempre 14 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile solo per un breve periodo.

Cloud a vita: è il momento di scegliere pCloud

Con pCloud c’è la possibilità di accedere a diverse soluzioni per il cloud a vita senza abbonamento, con tanto spazio di archiviazione e, soprattutto, senza alcun costo ricorrente, a differenza di quanto avviene con gli abbonamenti.

A disposizione degli utenti troviamo i seguenti piani:

500 GB al costo di 199 euro anziché 299 euro

al costo di anziché 299 euro 2 TB al costo di 399 euro anziché 599 euro

al costo di anziché 599 euro 10 TB al costo di 1.190 euro anziché 1.890 euro

Tutti i piani lifetime proposti da pCloud sono attivabili anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal, in modo da dilazionare la spesa iniziale per l’acquisto dello spazio cloud di cui si ha bisogno. Successivamente, sarà sempre possibile fare un “upgrade” andando ad aggiungere spazio extra in base alle proprie necessità. Sono inclusi anche gli strumenti di sicurezza, come il sistema di crittografia, per salvare i dati senza rischi. Per tutti i nuovi utenti ci sono anche 14 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo ed è accessibile qui di sotto.