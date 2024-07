Cloud server: i vantaggi di una soluzione di questo tipo

Un cloud server è un servizio che consente agli utenti di ottenere un hosting con maggiori performance e risorse scalabili. Nello specifico, con una soluzione di questo tipo è possibile scegliere quali e quante risorse impiegare, attraverso un semplice processo di configurazione.

Se per il tuo nuovo progetto online sei alla ricerca di un piano hosting simile, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito Aruba per la soluzione Aruba Cloud Server, che offre 3 availability zones, una gestione via API e traffico illimitato. Al momento è in promozione a partire da 9,49 euro al mese.

I vantaggi di un cloud server

Per spiegare cosa sia e quali sono i vantaggi di un server cloud, occorre prima dare la definizione di Virtual Private Server (conosciuto con l’acronimo di VPS). Un VPS è una soluzione hosting che offre l’accesso a un server virtuale, attraverso cui si possono installare software e applicazioni in base a quelle che sono le proprie necessità.

Detto questo, un cloud server non è altro che un VPS con cui un utente è in grado di aumentare o diminuire le risorse a proprio piacimento, oltre che spostare il server da un host ad un altro senza interruzioni nell’eventualità di un guasto hardware.

I principali vantaggi sono:

flessibilità : aumento e diminuzione delle risorse in modo semplice e veloce

: aumento e diminuzione delle risorse in modo semplice e veloce adatto a tutti : il setup di in cloud server non richiede conoscenze tecniche approfondite

: il setup di in cloud server non richiede conoscenze tecniche approfondite risparmio : l’utente paga solo quello che si utilizza in un preciso momento

: l’utente paga solo quello che si utilizza in un preciso momento affidabilità: gli spostamenti da un host a un altro non implicano interruzioni al servizio

Massima scalabilità, costi sempre sotto controllo e traffico illimitato: questi i punti chiave di Aruba Cloud Server, la soluzione completa della società italiana per la creazione di infrastrutture virtuali adatte a qualsiasi scopo. In questo momento si trova in offerta a partire da 9,49 euro al mese: per maggiori informazioni su prezzi e caratteristiche collegati alla pagina dedicata di Aruba.