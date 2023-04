Cloud storage a vita: prezzo ridotto con le offerte di pCloud da 500 GB

Scegliere un servizio di cloud storage a vita consente di acquistare uno spazio in cloud su cui poter contare a tempo indeterminato, senza costi ricorrenti e, quindi, senza dover mantenere attivo un abbonamento. Si tratta di una soluzione sempre più richiesta dagli utenti alla ricerca di un servizio di cloud storage conveniente.

Tra le migliori proposte del settore ci sono le offerte di pCloud: i tre piani proposti dall’azienda sono attualmente disponibili a prezzo scontato, con la possibilità di risparmiare fino all’80% rispetto al prezzo di listino. Con pCloud, infatti, è possibile scegliere il piano da 500 GB a 199 euro oppure il piano da 2 TB a 399 euro. C’è anche il piano da 10 TB al costo di 1.190 euro.

Su tutti e tre i piani c’è la possibilità di pagare con PayPal, beneficiando così dell’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alle offerte è possibile seguire raggiungere il sito ufficiale di pCloud tramite il link qui di sotto.

Cloud storage a vita: con pCloud costa di meno

Scegliere pCloud significa poter puntare su uno dei principali provider del settore del cloud storage che, oltre alle soluzioni in abbonamento, propone i piani “lifetime” o a vita. Con queste soluzioni è possibile acquistare il piano di storage e, quindi, poter contare su di un certo spazio in cloud a tempo indeterminato. Come anticipato in precedenza, attualmente, i piani di pCloud sono in sconto:

il piano da 500 GB è in offerta a 199 euro invece di 570 euro

è in offerta a invece di 570 euro il piano da 2 TB è in offerta a 399 euro invece di 1.140 euro

è in offerta a invece di 1.140 euro il piano da 10 TB è in offerta a 1.190 euro invece di 6.000 euro

Su tutti i piani c’è la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Da notare che pCloud offre vari strumenti di avanzati di sicurezza (come la crittografia AES a 256 bit per tutti i file), di collaborazione e condivisione oltre che di backup (con la possibilità anche di impostare il backup da altri servizi di storage). Per tutti i dettagli sulle offerte di pCloud è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Sui piani di pCloud ci sono 10 giorni di garanzia “soddisfatti o rimborsati” che consentono di provare il funzionamento del servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso integrale.

