Cloud storage: ecco il migliore senza abbonamento

In quest'era digitale, fotografie e video non vengono più alloggiati su supporti esterni come stampe oppure DVD, ma vengono bensì conservati sul PC di casa oppure nella memoria del nostro smartphone. Il rischio, però, è che in caso di problemi questi dati possano venire danneggiati, persi oppure eliminati irreparabilmente, e con essi tutti i nostri preziosi ricordi. Uno scenario davvero terribile, che può essere prevenuto giocando d'anticipo.

Ad esempio acquistando uno spazio Cloud digitale, che permetta di archiviare i nostri file in modo sicuro. Il nostro consiglio è di affidarti a pCloud, un affidabilissimo cloud storage che – a differenza dei competitor – non richiede alcun abbonamento mensile. L'acquisto è infatti una tantum e dopo il pagamento lo spazio sarà tuo, per sempre. Potrai caricarvi qualsiasi file, immagine o video tu voglia. In occasione del Black Friday, pCloud ha deciso di scontare entrambi i suoi piani al 75%. Il piano Premium da 500GB di archiviazione crolla così a 122,50 euro invece di 500, mentre il Premium Plus da 2TB (il più spazioso) è in offerta a 245 euro al posto di 980.

pCloud: sicurezza e affidabilità in un unico Cloud

Compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS e anche via web, il funzionamento è semplice ed immediato. Basta selezionare file e cartelle di nostro interesse e copiarle all'interno dello spazio. Con la sincronizzazione automatica i nostri file saranno sempre accessibili da qualsiasi piattaforma: molto utile in certi contesti lavorativi che richiedono l'impiego di più dispositivi. Per garantire la sicurezza dei nostri dati, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo ai server.

Un altro aspetto importante è la fruibilità dello spazio, che non viene più considerato un semplice “deposito” ma diventa una sorta di media gallery. Grazie al player integrato, potremo ascoltare le nostre canzoni preferite o guardare i video caricati. Ovviamente, ma non è necessario dirlo, la nostra privacy sarà sempre rispettata. Ricordiamo le promozioni che pCloud ha attivato in occasione del Black Friday: il piano Premium offre 500GB di spazio di archiviazione al prezzo scontato di 122,50 euro (anziché 500). Il piano Premium Plus con 2TB di spazio, invece, è in offerta a 245 euro invece di 980. pCloud non attiverà alcun abbonamento: una volta acquistato il piano, lo storage cloud sarà tuo a vita.