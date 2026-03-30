 Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%
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Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%

Risparmia con la promozione di pCloud per il cloud storage a vita: decidi di quanti TB hai bisogno e risparmia fino al 68% per Pasqua.
Cloud storage a vita per tutta la famiglia: sconti di Pasqua del 68%
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Risparmia con la promozione di pCloud per il cloud storage a vita: decidi di quanti TB hai bisogno e risparmia fino al 68% per Pasqua.

Un cloud storage a vita non è una spesa, ma un investimento. Poter contare su uno spazio sicuro e protetto in cui archiviare i propri file e documenti, senza dover fare i conti con abbonamenti e rinnovi mensili o annuali, è una scelta lungimirante. Quello di pCloud è in promozione per Pasqua, con sconti fino al 68% e la possibilità di condividere la quota con tutta la famiglia grazie al Pass Family gratuito. Ognuno avrà il suo account, riservato e con caratteristiche Premium incluse.

Cloud storage a vita: risparmia con pCloud

Scegli il cloud storage a vita di pCloud e risparmia

I tuoi contenuti e quelli dei tuoi familiari saranno raggiungibili in qualsiasi momento e da ogni dispositivo: smartphone, tablet, computer desktop o laptop. Ci sono funzionalità avanzate come quella che permette di condividere file e cartelle con chiunque in modo rapido e semplice, il backup automatico per liberare la memoria interna, un player musicale e il supporto a velocità illimitate per caricamenti e download istantanei, indipendentemente dalle dimensioni. Scopri di più nella pagina dedicata.

La promo di Pasqua per il cloud storage su pCloud

Con pCloud la sicurezza non è un optional, ma integrata. Il servizio è pienamente conforme al GDPR europeo e inoltre rispetta le leggi ancora più rigorose della svizzera (dove ha sede) in materia di privacy e protezione dei dati. Nessun compromesso, nessun tracciamento, nessun accesso da parte di terzi.

Cloud storage a vita: risparmia con pCloud

Sono già oltre 22 milioni gli utenti che, da più di 130 paesi, hanno scelto di affidarsi a questa soluzione. Fallo anche tu, approfittando della promozione di Pasqua in corso e garantendoti un forte risparmio sul cloud storage a vita: 2 TB, 5 TB o 10 TB? Ci sono sconti fino al 68%. E nel caso in cui non sarai convinto, avrai a disposizione i 14 giorni della garanzia soddisfatti o rimborsati per recuperare l’intera spesa.

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Pubblicato il 30 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
30 mar 2026
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