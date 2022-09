Cloudflare Turnstile: nuova alternativa ai CAPTCHA

Cloudflare ha annunciato l’avvio dei test per un nuovo servizio che potrebbe in futuro sostituire i famigerati CAPTCHA. L’alternativa si chiama Turnstile e prevede l’uso di un codice JavaScript che verrà eseguito dal browser. Non sarà più necessario cliccare su idranti, biciclette e semafori per dimostrare di essere un utente umano. L’azienda californiana garantisce anche il massimo rispetto per la privacy.

Cloudflare Turnstile: semplice e sicuro

Turnstile è un’alternativa invisibile ai CAPTCHA, oltre che semplice da usare e sicura per gli utenti, in quanto il traffico non passa per la rete di Cloudflare. Turnstile sfrutta la stessa tecnologia del sistema Managed Challenge che ha permesso all’azienda di ridurre l’uso dei CAPTCHA del 91%. Invece di mostrare un fastidioso puzzle visuale, la soluzione di Cloudflare usa challenge basati sulla telemetria e il comportamento dell’utente durante la sessione.

Il codice JavaScript può rilevare se un sito viene visitato da un utente umano o da un bot, scegliendo automaticamente vari test, tra cui proof-of-work, proof-of-space e probing for web. L’accesso a Turnstile è gratuito. Per partecipare ai test è sufficiente effettuare la registrazione alla open beta.

Cloudflare sottolinea che i CAPTCHA offrono una pessima esperienza utente. Inoltre il mercato è monopolizzato da Google con reCAPTCHA. Per verificare se l’utente è umano, Google copia un cookie sul dispositivo. Cloudflare afferma che non viene usato per mostrare pubblicità personalizzate, ma Google è pur sempre un’azienda di advertising. Turnstile garantisce invece una maggiore privacy.

