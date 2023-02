Come vedere Club Brugge-Benfica in streaming

Club Brugge-Benfica in campo per l’ottavo di Champions League che vede fronteggiarsi la seconda del gruppo B e la prima del gruppo H. Il match va in scena nella cornice dello stadio belga Jan Breydel, promettendo spettacolo, per una gara dal risultato difficilmente pronosticabile. Sarà anche il primo incrocio tra i due club nel contesto di una competizione europea.

Club Brugge-Benfica: guarda la partita in streaming

I tifosi e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta su Sky, per assistere al testa a testa tra formazioni che sulla carta si equivalgono. Ricordiamo che il ritorno a Lisbona per l’assegnazione del passaggio ai quarti di finale è in programma per il 7 marzo.

I neroblu padroni di casa si trovano attualmente al quarto posto del campionato nazionale, la Jupiler Pro League, con una sola vittoria nelle ultime dieci partite, desiderosi di riscatto di fronte al proprio pubblico. Ben diversa, invece, la classifica degli ospiti, che guidano la Liga Portugal con un buon distacco sulla prima inseguitrice, il Porto.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Hoefkens e Schmidt.

Club Brugge (3-5-2): Mignolet, Boyata, Mechele, Meijer; Buchanan, Sowah, Vanaken, Sobol, Nielsen, Jutglà, Lang;

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Aursnes, Florentino, Neres, Rafa Silva, João Mário, Gonçalo Ramos.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.