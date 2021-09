Wave è la nuova trovata di Clubhouse per le chat private

È stata senza dubbio l'applicazione più chiacchierata (e desiderata) nella prima metà di quest'anno, poi ha fisiologicamente perso parte della propria attrattiva, complice l'inclusione di funzionalità del tutto simili a quella che è la sua peculiarità principale nei servizi concorrenti: ora Clubhouse prova a rilanciarsi, con il debutto di Wave.

Si trova già a disposizione di tutti, non bisogna far altro che scaricare l'ultima versione per Android e iOS. Di cosa si tratta? È sostanzialmente una caratteristica che permette di creare chat private, ovviamente vocali, stanze di più piccole dimensioni rispetto a quelle pubbliche in cui l'accesso non è consentito a tutti. Queste le parole del CEO e co-fondatore Paul Davison affidate alla redazione di Reuters.

There are over 700k rooms opened every day on Clubhouse. Yes, that includes the big moments you see in the news — but it’s also lots of lovely, small rooms between friends.

So we built a new feature to make those casual chats even easier! Say hello to Wave 👋 pic.twitter.com/3A24CBbAxW

— Clubhouse (@Clubhouse) September 23, 2021