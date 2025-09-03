CMF Phone 1 a soli 179€ è il best buy di Amazon, non farne a meno

Super smartphone il CMF Phone 1 che con il suo prezzo regalo, diventa il best buy di Amazon. Un prodotto di ultima generazione perfetto se vuoi un telefono potente, con batteria che dura tanto, fotocamera spettacolare e al passo con i tempi. Impossibile farne a meno quando basta spuntare il coupon per metterlo in carrello a 179 euro invece di 239 euro. Collegati ora su Amazon.
CMF Phone 1 è uno smartphone bello e che si riconosce a prima vista. Con il suo design completamente personalizzabile grazie ai vari accessori in commercio e il suo colore verde chiaro, ti ammalia con una sola occhiata. Non solo dal punto di vista estetico ma anche con la sua potenza. Il sistema operativo è basato Android con interfaccia Nothing OS grazie a cui l’effetto minimal entra in gioco. In ogni caso hai tutto quello che ami a disposizione come il Google Play Store per scaricare qualunque app tu voglia.
CMF Phone 1 8+128GB - Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 - Verde chiaro
Goditi lo spettacolo di un telefono sempre fluido sul display XDR Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione avanzata. I colori sono brillanti e la fluidità è elevata grazie al refresh fissato a 120Hz per scorrere tra le app alla velocità della luce e ottenere le prestazioni massime anche nello streaming e nel gaming mobile. Il processore ultra viene abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria ma sono entrambi espandibili per non aver alcun problema. Immagino sfrutterai a dovere anche il comparto fotografico con obiettivo SONY da 50MP per scatti al pari di quello professionale. E poi goditi la batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo e si ricarica a 33W per essere sempre sul pezzo.
Metti nel carrello a soli 179 euro invece di 239 euro su Amazon il tuo CMF Phone 1. Spunta subito il coupon in pagina e non perdere tempo.