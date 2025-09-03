 CMF Phone 1 a soli 179€ è il best buy di Amazon, non farne a meno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

CMF Phone 1 a soli 179€ è il best buy di Amazon, non farne a meno

CMF Phone 1 è uno smartphone senza paragoni: prezzo piccolo ma prestazioni massime per rimanere estasiato.
CMF Phone 1 a soli 179€ è il best buy di Amazon, non farne a meno
Tecnologia
CMF Phone 1 è uno smartphone senza paragoni: prezzo piccolo ma prestazioni massime per rimanere estasiato.

Super smartphone il CMF Phone 1 che con il suo prezzo regalo, diventa il best buy di Amazon. Un prodotto di ultima generazione perfetto se vuoi un telefono potente, con batteria che dura tanto, fotocamera spettacolare e al passo con i tempi. Impossibile farne a meno quando basta spuntare il coupon per metterlo in carrello a 179 euro invece di 239 euro. Collegati ora su Amazon.

Compralo su Amazon

CMF Phone 1 è uno smartphone bello e che si riconosce a prima vista. Con il suo design completamente personalizzabile grazie ai vari accessori in commercio e il suo colore verde chiaro, ti ammalia con una sola occhiata. Non solo dal punto di vista estetico ma anche con la sua potenza. Il sistema operativo è basato Android con interfaccia Nothing OS grazie a cui l’effetto minimal entra in gioco. In ogni caso hai tutto quello che ami a disposizione come il Google Play Store per scaricare qualunque app tu voglia.

CMF Phone 1 8+128GB - Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 - Verde chiaro

CMF Phone 1 8+128GB - Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 - Verde chiaro

189,00 239,00€ -21%
Vedi l'offerta

Goditi lo spettacolo di un telefono sempre fluido sul display XDR Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione avanzata. I colori sono brillanti e la fluidità è elevata grazie al refresh fissato a 120Hz per scorrere tra le app alla velocità della luce e ottenere le prestazioni massime anche nello streaming e nel gaming mobile. Il processore ultra viene abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria ma sono entrambi espandibili per non aver alcun problema. Immagino sfrutterai a dovere anche il comparto fotografico con obiettivo SONY da 50MP per scatti al pari di quello professionale. E poi goditi la batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo e si ricarica a 33W per essere sempre sul pezzo.

Metti nel carrello a soli 179 euro invece di 239 euro su Amazon il tuo CMF Phone 1. Spunta subito il coupon in pagina e non perdere tempo.

CMF Phone 1 8+128GB – Smartphone con fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, Display Super AMOLED da 6,67 pollici e Nothing OS 2.6 – Verde chiaro

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Questo TCL QD-Mini LED ha 50

Questo TCL QD-Mini LED ha 50" di immagini 4K che esplodono di luce (332€)
33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC

33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC
SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto

SSD 2 TB per PC e PS5 (sconto): Lexar NM790 è l'upgrade giusto
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Questo TCL QD-Mini LED ha 50

Questo TCL QD-Mini LED ha 50" di immagini 4K che esplodono di luce (332€)
33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC

33€ per delle wearable di fuoco come le Soundcore P30i: 45H e ANC
Paola Carioti
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti