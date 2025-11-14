 CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro è in sconto sia in solitaria che in bundle con le Buds 2, smartphone geniale.
CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più
Tecnologia
CMF Phone 2 Pro è in sconto sia in solitaria che in bundle con le Buds 2, smartphone geniale.

CMF Phone 2 Pro è uno smartphone che colpisce nel segno. Economico ma perfetto da utilizzare tutti i giorni. Esaudisce i tuoi desideri e ti offre un sistema operativo che è personalizzabile a tutti gli effetti. Non solo, anche l’estetica del telefono è da poter rendere unica con i vari accessori. Acquistarlo in sconto è un affare e puoi scegliere se farlo tuo in solitaria oppure con un bundle. In particolar modo trovi su Amazon:

Iconico nel design, CMF Phone 2 Pro non lascia alcun dubbio. È potente, veloce e soprattutto perfetto per la vita di tutti i giorni. Tra le mani hai un prodotto che risponde a tutte le tue voglie come applicazione, streaming e gaming. La colorazione Arancione lo rende unico ma sono disponibili anche altre 3 varianti nel caso volessi acquistare solo il telefono. Con plus come connessione Dual 5G, potenziamento del segnale e sistema di sicurezza sia con sensore di impronte digitali che Face Unlock, nessuna caratteristica viene lasciata al caso.

CMF Phone 2 Pro 128GB – Smartphone 5G con Fotocamera da 50MP e Zoom 20x, Display AMOLED FHD+ 6,77

CMF Phone 2 Pro 128GB – Smartphone 5G con Fotocamera da 50MP e Zoom 20x, Display AMOLED FHD+ 6,77″ a 120Hz, Batteria da 5000mAh e Nothing OS 3.2 – Arancione

209,00259,00€-19%
Vedi l’offerta

Goditi tutto lo spettacolo sul display simmetrico AMOLED da 6,77 pollici che è anche fluidissimo grazie ai 120Hz. Colori vividi, luminosità spettacolare e potenza con cui fare di tutto e di più. Hai a disposizione 128GB di spazio da occupare come preferisci, anche con fotografie e video al pari del professionale. Tutto ciò è merito del sistema a quattro fotocamere da 50MP con Ultra XDR e TrueLens Engine 3. Di autonomia ne hai a dismisura perché la massiccia batteria da 5000 mAh  ti accompagna per un giorno intero. Non ti resta che metterlo alla prova.

Compralo su Amazon

CMF Buds 2: le wearable che fanno bingo

Acquistando il bundle, ricevi in contemporanea anche le CMF Buds 2 ossia gli auricolari Bluetooth dall’audio immersivo. Comode e pratiche, appartengono alla tipologia In ear e sono personalizzabili attraverso l’app. Collegandole al tuo smartphone by Nothing, sblocchi una funzione aggiuntiva ossia chat GPT come assistente vocale. 

Con suono pieno, bassi profondi e toni alti cristallini, la resa finale è superlativa. Inoltre sono particolari perché sulla custodia di ricarica c’è questa rotellina che usi per modificare le impostazioni senza dover tirare fuori lo smartphone.

Approfitta al volo dello sconto su Amazon e scegli se vuoi:

{title}

Compralo su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
Nothing Ear (3) dal suono HI-Res e cancellazione integrata a 139€? Bomba

Nothing Ear (3) dal suono HI-Res e cancellazione integrata a 139€? Bomba
JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H

JBL Flip 7 trasforma l'audio in esperienza: speaker Bluetooth da 16H
Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon

Soundbar 2.1 minuscola ma audio potente: affare da neanche 60€ su Amazon
Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€

Black Friday Amazon Anticipato: tutto fino a massimo 6€
Nothing Ear (3) dal suono HI-Res e cancellazione integrata a 139€? Bomba

Nothing Ear (3) dal suono HI-Res e cancellazione integrata a 139€? Bomba
Paola Carioti
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti