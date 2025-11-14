CMF Phone 2 Pro in promo: ottieni anche le cuffie con soli 30€ in più

CMF Phone 2 Pro è uno smartphone che colpisce nel segno. Economico ma perfetto da utilizzare tutti i giorni. Esaudisce i tuoi desideri e ti offre un sistema operativo che è personalizzabile a tutti gli effetti. Non solo, anche l’estetica del telefono è da poter rendere unica con i vari accessori. Acquistarlo in sconto è un affare e puoi scegliere se farlo tuo in solitaria oppure con un bundle. In particolar modo trovi su Amazon:

lo smartphone nel taglio di memoria da 128GBa soli 209 euro con sconto del 19%;

lo smartphone + le cuffie Buds 2 a soli 238,95 euro con sconto del 23%.

Iconico nel design, CMF Phone 2 Pro non lascia alcun dubbio. È potente, veloce e soprattutto perfetto per la vita di tutti i giorni. Tra le mani hai un prodotto che risponde a tutte le tue voglie come applicazione, streaming e gaming. La colorazione Arancione lo rende unico ma sono disponibili anche altre 3 varianti nel caso volessi acquistare solo il telefono. Con plus come connessione Dual 5G, potenziamento del segnale e sistema di sicurezza sia con sensore di impronte digitali che Face Unlock, nessuna caratteristica viene lasciata al caso.

Goditi tutto lo spettacolo sul display simmetrico AMOLED da 6,77 pollici che è anche fluidissimo grazie ai 120Hz. Colori vividi, luminosità spettacolare e potenza con cui fare di tutto e di più. Hai a disposizione 128GB di spazio da occupare come preferisci, anche con fotografie e video al pari del professionale. Tutto ciò è merito del sistema a quattro fotocamere da 50MP con Ultra XDR e TrueLens Engine 3. Di autonomia ne hai a dismisura perché la massiccia batteria da 5000 mAh ti accompagna per un giorno intero. Non ti resta che metterlo alla prova.

CMF Buds 2: le wearable che fanno bingo

Acquistando il bundle, ricevi in contemporanea anche le CMF Buds 2 ossia gli auricolari Bluetooth dall’audio immersivo. Comode e pratiche, appartengono alla tipologia In ear e sono personalizzabili attraverso l’app. Collegandole al tuo smartphone by Nothing, sblocchi una funzione aggiuntiva ossia chat GPT come assistente vocale.

Con suono pieno, bassi profondi e toni alti cristallini, la resa finale è superlativa. Inoltre sono particolari perché sulla custodia di ricarica c’è questa rotellina che usi per modificare le impostazioni senza dover tirare fuori lo smartphone.

