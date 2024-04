Cohere lancia Command R+, il nuovo LLM per le aziende

Cohere, fornitore leader di soluzioni AI di livello aziendale, ha annunciato il lancio di Command R+, il suo modello linguistico di grandi dimensioni più avanzato e scalabile, progettato specificamente per le applicazioni aziendali. Il nuovo LLM si basa sui punti di forza del suo predecessore, Command R, offrendo prestazioni migliorate, supporto multilingue e funzionalità avanzate di retrieval augmented generation (RAG).

Prestazioni superiori e costi di implementazione vantaggiosi

Command R+ supera offerte simili in termini di RAG, capacità multilingue e utilizzo degli strumenti, mantenendo l’impegno di Cohere per la privacy e la sicurezza dei dati. Martin Kon, Presidente e COO di Cohere, ha sottolineato che il costo di implementazione, sia gestito in cloud che on-premise, consente alle aziende di effettuare un roll-out su larga scala. Gli utenti hanno notato che Command R+ ha battuto GPT-4 Turbo di OpenAI, così come i nuovi Claude 3 di Anthropic e Mistral Large nei principali benchmark di prestazioni.

Il nuovo modello linguistico, così come gli altri prodotti di Cohere per la ricerca e il recupero di informazioni, sono disponibili anche sulla piattaforma cloud Microsoft Azure. La privacy e la sicurezza dei dati sono una parte fondamentale dell’attenzione e della differenziazione di Cohere, come evidenziato da Kon.

Il successo di Cohere nell’implementazione della sua tecnologia in ambienti di produzione è evidente grazie alle partnership con giganti del settore come Oracle. Più di 200 funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, supportate dagli LLM di Cohere, sono ora disponibili in produzione sulle applicazioni NetSuite e Fusion di Oracle. Kon ha dichiarato con orgoglio che le funzionalità di Cohere sono integrate in decine di migliaia di aziende in tutto il mondo.

Crescita impressionante e proiezioni di fatturato promettenti

Cohere ha registrato una crescita dei ricavi del 60% solo nelle prime 10 settimane del 2024, con gran parte dell’accelerazione attribuita all’attesa per il rilascio di Command R e R+. Si prevede che la disponibilità dei modelli di Cohere su Azure possa dare ulteriore slancio e crescita. Secondo una fonte che conosce le proiezioni dell’azienda, Cohere prevede che il fatturato raggiungerà le centinaia di milioni nel 2024.

Con il lancio di Command R+ e l’espansione del suo ecosistema di soluzioni di intelligenza artificiale pronte per le aziende, Cohere è ben posizionata per consolidare la sua posizione di leader nel mercato dell’intelligenza artificiale aziendale, consentendo alle aziende di sfruttare il potenziale trasformativo delle LLM in modo sicuro e su scala.