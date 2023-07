Cohesive AI: l'editor di intelligenza artificiale completo di tutto

In rete stanno approdando sempre più strumenti di IA generativa avanzati e ciò può confondere coloro che sono alla ricerca di determinate utility e si perdono tra post sui forum, ricerche sul Web e sui portali specializzati. Con l’avvento di una quantità crescente di programmi basati sull’intelligenza artificiale, certi sviluppatori hanno pensato di proporre al pubblico aggregatori di modelli IA e ML, come abbiamo visto nel caso di Replicate. Al contempo, però, soluzioni come Cohesive AI uniscono più modelli in un unico strumento che comprende tutte le soluzioni più utilizzate da aziende e privati.

Andiamo a vedere come funziona Cohesive AI e cosa include.

Che cos’è Cohesive AI?

Il modo più semplice per descrivere Cohesive AI? Si tratta di un servizio Web il cui obiettivo è quello di offrire agli utenti qualsiasi tipo di IA generativa gratuitamente. Essendo un progetto relativamente nuovo a oggi non figurano esattamente tutti i tipi di generatori basati su intelligenza artificiale. Tuttavia, l’offerta attuale è degna di nota. Anzi, è forse il vantaggio principale che distingue Cohesive AI da altre soluzioni rivali.

I modelli accessibili includono la generazione di script per video da pubblicare su YouTube, didascalie per le descrizioni di post e Reel su Instagram, interi Tweet e post su LinkedIn o Facebook. Per non parlare della generazione di storie, FAQ, pubblicità per Google Ads, newsletter, e-mail, quiz, curriculum e slogan per la propria attività commerciale. Come se non bastasse, da poco tempo Cohesive AI include anche le voci IA per convertire i testi in discorsi selezionando tra una serie di preset in lingue come inglese, russo, spagnolo, tedesco, giapponese e anche italiano.

Insomma, avete capito: questo strumento include di tutto e di più per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, i quali non dovranno nemmeno iscriversi per sfruttare la miriade di funzionalità disponibili sul sito. Ancora più interessante è la generazione di contenuti sempre ottimizzati SEO da parte di Cohesive AI. Cosa significa? Che i testi generati includeranno sempre parole chiave pertinenti ai propri contenuti e godranno di una struttura coerente, efficace e facilmente leggibile. In questo modo, Google percepirà molto positivamente il prodotto e migliorerà il suo posizionamento sul motore di ricerca, aumentando il traffico Web.

Alcuni casi d’uso

Tra i template a disposizione il più popolare è la scrittura di script per video su YouTube. Gli aspiranti content creator – o coloro che già si sono affermati come tali – potranno quindi ottenere il supporto dell’intelligenza artificiale per creare script unici e accattivanti che si allineano con la loro visione. Il risultato finale non solo sarà di alta qualità e intrigante, ma migliorerà anche l’engagement e la rilevabilità del contenuto proposto sulla piattaforma di streaming. In questo caso specifico, il generatore di script di Cohesive AI richiederà alcuni input essenziali (come argomento, parole chiave da includere, audience di destinazione e tono desiderato) e poi darà vita alla sceneggiatura in pochi secondi.

Aziende e creator su Instagram preferiranno invece l’uso del generatore di didascalie per i post. Una storia non si narra, infatti, soltanto con immagini e video capaci di catturare lo sguardo. Servono anche testi ben scritti, che racchiudono l’essenza del proprio brand e dello stile personale di creazione di contenuti. Anche in questo frangente il generatore chiederà argomento, audience d’interesse, tono e dettagli specifici al fine di generare la descrizione da inserire.

Coloro che invece desiderano parafrasare un testo affinché lo stesso tema venga trattato diversamente rispetto alla versione originale, potranno usare il template “Rephrase” per eliminare la monotonia di un documento e la sua ripetitività. Fornito il file originale, basta selezionare una serie di parametri e lasciare carta bianca a Cohesive, che consegnerà un risultato soddisfacente in pochissimo tempo.

L’utilizzo generale di Cohesive AI è semplice, estremamente intuitivo. Basta iscriversi con Google o tramite una e-mail e divertirsi con l’editor di testo della piattaforma. L’IA si assicura sempre che i testi generati siano unici e di alta qualità, utilizzando tecnologie avanzate per evitare la creazione di contenuti troppo simili tra di loro, se non addirittura duplicati, creando opere ben strutturate.

Quanto costa?

Come avrete intuito, se state cercando uno strumento che permette di generare contenuti di qualità per la vostra pagina Cohesive AI fa al caso vostro. Il piano gratuito consente la creazione di testi senza limiti selezionando tra oltre 200 template. Tuttavia, è possibile accedere a un massimo di 25 esecuzioni di preset. Nel piano sono inclusi poi 5 minuti di voci IA e 20 immagini.

Pagando 25 dollari al mese (tariffa annuale pari a 15 dollari al mese) si sale invece a 150 esecuzioni di template, 100 immagini IA, 90 minuti di voci IA e rimozione automatica del watermark dai download dei contenuti creati. Infine, con 45 dollari al mese (30 dollari al mese con l’abbonamento annuale) si sale a 240 minuti di voci IA, 200 immagini e 300 esecuzioni di template. Non manca, in entrambi i piani, la collaborazione tra più editor per agenzie e creator.