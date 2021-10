Coinbase NFT, per creator e investitori

La piattaforma Coinbaseapre ad una nuova opportunità: il suo nome è Coinbase NFT e rappresenta il tentativo da parte del gruppo di rendere più semplice, sicuro e gratificante l'investimento in NFT da parte della propria utenza. Non solo criptovalute, insomma: la piattaforma amplia ulteriormente il perimetro del propri servizi e con questa iniziativa cerca di cogliere le opportunità che il nuovo mondo dei token mette a disposizione.

Coinbase NFT

Il progetto consentirà ai “creator” di dar vita al proprio NFT con estrema semplicità perché questa è la matrice che dovrà contraddistinguere l'anima del servizio: facilità e rapidità, affinché chiunque possa attingere al mondo NFT senza resistenze, senza impossibili curve di apprendimento e con tempo sottratto alla creatività. Coinbase vuole dunque attrarre a sé coloro i quali hanno intenzione di immettere token sul mercato per far sì che il mercato dedicato abbia risorse su cui poter investire.

In ballo v'è una questione tecnica di mercato e blockchain, ma non solo. Da questo punto di vista, infatti, il tutto si basa su standard Ethereum ERC-721 e ERC-1155, con ulteriori espansioni in futuro, ma la piattaforma intende anche consentire la creazione di vere e proprie community (marketplace?) attorno ad autori e opere. Con questa apertura, insomma, Coinbase vuol diventare qualcosa di più ambizioso, fino ad attrarre utenti che non stanno cercando soltanto un investimento nelle criptovalute, ma anche qualcosa di più alto e ambizioso. Una opportunità per gli artisti, i quali sugli NFT hanno spesso costruito speranze che vanno rapidamente a scontrarsi con difficoltà tecniche che ne rallentano le possibilità di monetizzazione.

Per accedere a Coinbase NFT occorre entrare in una lista d'attesa dichiarando il proprio interesse e aspettando la chiamata. Si tratta dunque di un servizio che nasce a numero chiuso, ma che presto potrà iniziare la propria espansione una volta testate tutte le opportunità e la massima affidabilità dal punto di vista tecnico.