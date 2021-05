Coinbase: problemi tecnici per l'exchange delle crypto

Nelle stesse ore in cui si registra il crollo delle criptovalute più note, a partire da Bitcoin, la piattaforma Coinbase delegata alla loro compravendita è interessata da problemi tecnici che ne stanno inficiando l'operatività.

Problemi tecnici per Coinbase, in una giornata difficile

A renderlo noto è la stessa società, con un intervento ufficiale sui social firmato dall'account Twitter del supporto. Si parla di funzionalità fuori uso e di un'indagine già avviata al fine di ripristinare una situazione di normalità nel minor tempo possibile.

We’re seeing some issues on Coinbase and Coinbase Pro and we’re aware some features may not be functioning completely normal. We’re investigating what’s going on right now, and as soon as we know more we’ll let you know. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) May 19, 2021

Un aggiornamento pubblicato poco dopo le 17:00 (ora italiana) fa riferimento a fix in corso. Coinbase si scusa per l'inconveniente e ringrazia gli utenti per la pazienza.

We’ve put a fix in place and are monitoring the results, however you shouldn’t run into any more trouble logging into Coinbase and Coinbase Pro. We sincerely apologize for any trouble caused by this issue, and we thank you for your patience with us today. — Coinbase Support (@CoinbaseSupport) May 19, 2021

Ad essere interessate dall'intoppo alcune funzionalità chiave come la procedura di login, il monitoraggio del portafogli e le attività di trading.

Non il più semplice dei momento per Coinbase: qui sopra l'andamento del titolo sul mercato azionario nell'ultimo mese. Il debutto al NASDAQ risale a metà aprile.