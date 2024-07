Friend, il ciondolo AI che sembra uscito da un episodio di Black Mirror

Un’innovativa startup ha lanciato Friend, un chatbot AI sotto forma di ciondolo da portare al collo che si propone di essere il compagno d’avventura perfetto. Questo dispositivo sempre in ascolto, collegato allo smartphone tramite Bluetooth, offre un’esperienza immersiva e interattiva, consentendo agli utenti di conversare con la loro AI personale in qualsiasi momento.

Friend AI, la collana che fa compagnia

Una delle caratteristiche distintive di Friend è la sua capacità di intervenire con riflessioni casuali, proprio come farebbe un amico in carne e ossa. Tuttavia, questo compagno digitale non si trattiene dal prendere in giro o dal punzecchiare l’utente, aggiungendo un tocco di realismo all’interazione.

Nel video promozionale pubblicato su X dal fondatore Avi Schiffmann, Friend che commenta sarcasticamente le scarse abilità di gioco del suo proprietario mentre perde contro i suoi amici reali. Tuttavia, per quanto il video sia ben realizzato, assomiglia in modo inquietante alle scene iniziali di un episodio di Black Mirror…

A differenza di altri assistenti AI che mirano a migliorare la produttività, Friend si propone di essere semplicemente un compagno con cui chiacchierare, niente di più, niente di meno. Non è progettato per aiutare nei compiti pratici. Questa peculiarità lo distingue da altri gadget indossabili rivali come Humane AI Pin e Rabbit R1, che per il momento hanno avuto poco successo nel tentativo di combinare produttività e compagnia.

Un passo avanti rispetto ai Tamagotchi, ma ancora lontano da un vero amico…

Friend rappresenta un notevole progresso rispetto ai compagni di gioco virtuali del passato, come i Tamagotchi. Tuttavia, nonostante la tagline del dispositivo sia “Amico. Non immaginario“, ci vuole ancora un certo grado di antropomorfizzazione per considerarlo un vero amico a tutti gli effetti. La sua visibilità non lo rende automaticamente un sostituto per le amicizie umane…

Disponibilità e compatibilità

Attualmente, Friend è disponibile per il pre-ordine solo negli Stati Uniti e in Canada, al prezzo di 99 dollari. Il dispositivo è compatibile esclusivamente con iOS, anche se il sito web dell’azienda afferma che in futuro verrà sviluppato anche per Android, se la domanda sarà sufficiente. Ma a quanto pare, l’interesse è già parecchio, visto che il sito web di Friend ha avuto problemi di accessibilità a causa dell’alto numero di visitatori.