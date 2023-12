Partecipa alla Colletta Alimentare 2023 su Amazon

Anche quest’anno è possibile partecipare su Amazon alla Colletta Alimentare 2023, l’iniziativa organizzata da Banco Alimentare per raccogliere generi di prima necessità da destinare a chi ne ha più bisogno. L’e-commerce tende dunque, ancora una volta, una mano alla ONLUS che già si occupa del progetto sul territorio e, una volta l’anno, nei supermercati di tutta Italia.

Amazon per la Colletta Alimentare 2023: partecipa

Fino al 16 dicembre è ad esempio possibile mettere carrello omogeneizzati, latte e biscotti per i più piccoli, ma anche tonno, sughi pronti e cibi in scatola a lunga conservazione. Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata.

Ecco le poche e semplici istruzioni da seguire per partecipare all’iniziativa.

Visitare l’indirizzo amazon.it/bancoalimentare, scegliere i prodotti che si vuol donare e aggiungerli al carrello;

procedere al pagamento con qualsiasi indirizzo di spedizione italiano: non verranno consegnati a casa, ma andranno direttamente a Banco Alimentare;

oltre alle e-mail automatiche standard per l’ordine, l’acquirente riceverà la conferma della partecipazione all’iniziativa e della spedizione dei prodotti scelti a Banco Alimentare.

Banco Alimentare comprende un totale pari a 21 Organizzazioni Banco Alimentare (OBA) e la Fondazione che definisce le linee guida strategiche, intrattiene relazioni istituzionali e ha un ruolo rappresentativo a livello nazionale. Promuove il recupero delle eccedenze alimentari in tutta la filiera alimentare e le distribuisce a 7.587 organizzazioni partner territoriali che assistono oltre 1.680.000 persone.

Alla Colletta Alimentare è dedicata una Giornata Nazionale, in scena nell’ultimo sabato di novembre, organizzata e gestita da volontari di tutto il paese. La prima edizione risale al 1997. Nonostante quest’anno sia già passata, su Amazon c’è tempo fino al 16 dicembre per partecipare e dare il proprio contributo. All’appuntamento del 2023 hanno aderito 11.800 supermercati (+6% rispetto al 2022) e oltre 140.000 volontari, raccogliendo 7.350 tonnellate di cibo (+9% in confronto all’anno precedente).

