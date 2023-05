Colore oceano, impatto AMBIENTALE: powerbank 5000mAh a 12€

Una ricarica d’emergenza non è mai stata così colorata. Questo powerbank speciale quanto comodo è la tua soluzione ideale se hai la batteria dello smartphone che sta iniziando ad abbandonarti. Geniale da avere dietro, occupa zero spazio ma ti regala 5000mAh di cui non fare a meno.

Corri su Amazon dove è andato in sconto grazie ad un ribasso del 48% che sì, dimezza il prezzo finale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Powerbank 5000mAh colore oceano: 2 uscite comode

Come ti ho già detto, questo powerbank è comodo da avere sempre dietro. Oltre ad essere colorato e quindi subito individuabile nello zaino, ha dimensioni veramente contenute. Lo puoi conservare in tasca così come nella borsa e tirarlo fuori quando ne hai più bisogno.

Visto che è dotato di 2 uscite puoi adoperarlo anche con due dispositivi in contemporanea. In questo modo puoi caricare smartphone, wearable, smartwatch o altri prodotti tech che ami di più.

Ti voglio segnalare che il colore oceano non è casuale visto che è stato creato in associazione con Marevivo, ente italiano per la difesa del mare e delle sue risorse. Strizzi l’occhio all’ambiente in tutto e per tutto.

Detto questo, scopri come utilizzare 5000mAh al meglio. In linea di massima corrispondono a una ricarica completa sulla maggior parte di smartphone in commercio. In termini di compatibilità non hai limitazioni.

Con uno sconto del 48% ti aspetta questo favoloso powerbank.

