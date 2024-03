Comandi touch, IPX4 e 32 ore di audio: auricolari TWS a SOLI 13€

Un paio di auricolari TWS a prezzo regalo. Con House of Marley tutto diventa possibile e se da un po’ di tempo sei in cerca di wearable economiche ma di buona qualità, oggi esaudisci i tuoi desideri. Hanno tutte le funzioni più importanti per un utilizzo naturale e fluido, inoltre sono compatibili con più sistemi operativi.

Non te li perdere ora che li trovi in offerta lampo su Amazon, acquistali prima che possano terminare a 13€. Spesa minima ma resa massima.

Ricorda che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Auricolari TWS: economici ma comunque di ottima qualità

Li paghi poco ma ti offrono soddisfazioni. Questi auricolari TWS di House of Marley sono estremamente semplici nel design ma questo non è un difetto. Li indossi con comodità, sono leggeri e stabili per sfruttarli anche quando ti alleni. In fin dei conti, con la certificazione IPx4 sono resistenti sia ad acqua che sudore per essere totalmente sicuri.

Cosa ti offrono? L’audio è ottimo ed hai a disposizione 2 microfoni con riduzione del rumore per poter parlare al telefono per ore e ore senza mai problemi. La gestione dei contenuti è semplicissima: i tap sui rispettivi auricolari ti fanno andare avanti e indietro grazie ai comandi touch oltre ad altre funzioni.

Neanche la batteria è deludente dal momento che con la custodia di ricarica raggiungi le 32 ore di autonomia.

Che altro dirti? Sono in offerta lampo quindi non ci pensare troppo. Acquista immediatamente i tuoi auricolari TWS di House of Marley a soli 13€ su Amazon.

