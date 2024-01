COMBO PAZZESCA: Macchina da Caffè Nespresso + 100 Capsule in REGALO!

L’offerta di cui parleremo in questo articolo è davvero pazzesca. Grazie a questo bundle potrai infatti avere l’ottima macchina da caffè Nespresso Inissia insieme a 100 capsule in regalo da svariati gusti. Il tutto, poi, per soli 99,90€ al posto dei classici 144,10€ di listino!

Tutti i dettagli sulla macchina da caffè Nespresso e le capsule in regalo

Caratterizzata da un design moderno e compatto, la Nespresso Inissia si adatta con eleganza a qualsiasi cucina. Al cuore della perfezione espresso della Inissia si trova una pompa ad alta pressione da 19 bar, capace di regalare un caffè con crema densa e aromatica, soddisfacendo i palati più esigenti. L’esperienza personalizzata si arricchisce con la possibilità di preparare due diverse tipologie di caffè: espresso (40 ml) e lungo (110 ml). La programmabilità della lunghezza consente di adattare la bevanda alle preferenze individuali. Pratica e funzionale, la macchina da caffè presenta un serbatoio dell’acqua removibile con capacità di 0,7 litri, permettendo di preparare fino a 12 caffè prima della ricarica. La sua removibilità semplifica le operazioni di riempimento e pulizia. L’acquisto della Nespresso Inissia si trasforma in un’esperienza sensoriale completa grazie alla generosa fornitura di una selezione di 100 capsule Nespresso. Questa variegata selezione comprende 20 capsule ciascuna di Arpeggio, Roma, Livanto, Ristretto, e 10 capsule di Venezia e Napoli. In particolare, la “Selezione Ispirazione Italiana” offre un affascinante viaggio attraverso le note aromatiche del caffè italiano. Nespresso, attraverso sapienti combinazioni di tostature scure e chiare, propone caffè di diverse intensità (da 6 a 13 su 13), dando vita a una selezione che celebra la ricchezza delle sfumature del caffè italiano.

Questa combo è davvero totale per gli amanti del caffè. Fai tua la macchina con 100 capsule in regalo a soli 99,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.