Come accedere a Spotify da ogni parte del mondo

Spotify è conosciuto come il servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo. Tuttavia, non è detto che i diritti sui brani musicali siano gli stessi ovunque. Anzi, in alcuni Paesi persino lo stesso Spotify non può essere utilizzato. Ma anche in questo caso il mondo del Web ha una risposta e passa per l'utilizzo di una VPN. Tra le migliori in questo momento c'è sicuramente PureVPN, ora disponibile con un incredibile sconto dell'89% sul piano di 5 anni. Ovviamente sarà perfettamente compatibile con l'utilizzo della suddetta piattaforma di streaming e oggi andremo proprio a vedere come utilizzarla al meglio.

Sbloccare Spotify ovunque in soli 3 step

Come sicuramente saprete, ogni servizio di VPN consente di accedere ad Internet utilizzando uno dei tantissimi server disposti in tutto il mondo. Questo significa che, pur essendo in Italia, sarà comunque possibile far credere al dispositivo di trovarsi in Germania, Francia, Cina, Stati Uniti o altri. Ovviamente la cosa varrà anche all'inverso.

In questo modo quindi, qualora si decidesse di fare un viaggio in un luogo in cui Spotify non può essere utilizzato, sarà possibile aggirare il problema collegandosi ad un Server installato in un luogo in cui invece lo è. L'account e l'abbonamento rimarranno sempre e comunque disponibili, a prescindere dal Paese. In più, proprio come accennato nell'introduzione, con questo metodo sarà anche possibile sbloccare l'accesso a tutti quei brani o album che per un motivo o per un altro risultano essere disponibile solo in determinate zone.

Come fare quindi per sbloccare l'accesso completo a Spotify? Prima di tutto bisognerà effettuare il download di PureVPN, sfruttando magari lo sconto dell'89% sul piano di 5 anni, sul proprio dispositivo (l'app sarà perfettamente compatibile con PC, Mac, Android e iOS), subito dopo selezionare il server al quale ci si vorrà connettere (consigliamo gli Stati Uniti poiché risulta essere il Paese con il catalogo più completo) e subito dopo avviare la VPN.

A questo punto non servirà altro che aprire l'app o il sito di Spotify e iniziare ad ascoltare tutti i brani preferiti. Ovviamente, per sfruttare al meglio tutto il potenziale del servizio, bisognerà richiedere un account premium, altrimenti verrà utilizzata la variante free.