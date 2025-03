Come accedere al PC da remoto con uno smartphone

Accedere al PC da remoto può rivelarsi indispensabile, soprattutto per i lavoratori ibridi che alternano la sede di lavoro tra casa e ufficio. L’accesso remoto potrebbe tornare utile per modificare con urgenza un file salvato sul PC di casa o per copiare un documento disponibile solo sul terminale che usiamo in ufficio. Per fortuna, controllare un PC da remoto è semplicissimo: basta avere un software come Chrome Remote Desktop, uno smartphone e una connessione internet.

In questa guida scopriremo quali sono le migliori applicazioni per il remote desktop e a chi si rivolgono.

Come accedere al PC da remoto con Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop è un’app gratuita sviluppata da Google che permette di controllare il PC da remoto. Per usarla è sufficiente avere un account Google ed effettuare l’accesso sul browser Chrome. I suoi punti di forza sono la semplicità di utilizzo, l’integrazione con l’ecosistema Google e la possibilità di connettersi rapidamente da qualsiasi dispositivo (Android, iOS, Chrome OS, Windows, Mac e Linux). Inoltre, Chrome Remote Desktop utilizza un sistema di connessione sicuro per garantire la privacy durante l’accesso a distanza.

Tuttavia, a differenza di alcune alternative più avanzate, questa applicazione ha diverse limitazioni importanti, tra cui la mancanza di opzioni avanzate per il trasferimento file o il controllo granulare delle autorizzazioni.

Come configurare Chrome Remote Desktop

Se usi l’ecosistema Google per lavorare, hai un account Gmail e sei un utente Chrome, questa è senza dubbio l’opzione più immediata per gestire il PC da remoto. Tra l’altro, Chrome Remote Desktop non ha bisogno di CPU potenti o grandi quantitativi di RAM, caratteristica che lo rende ideale anche per chi utilizza uno smartphone di fascia bassa o un vecchio tablet come dispositivo di accesso remoto. Di seguito vedremo come accedere al tuo PC da smartphone con l’app Chrome Remote Desktop.

1. Configurazione del PC

Se non è già presente, scarica Google Chrome a questo indirizzo , installalo ed effettua l’accesso con il tuo account Google.

Successivamente, vai alla pagina ufficiale di Chrome Remote Desktop .

Clicca su “ Accesso remoto ”, seleziona l’icona del download e scarica l’estensione Chrome Remote Desktop .

Dopo l’installazione, apri il programma e assegna un nome al tuo computer .

Imposta un codice PIN di almeno sei cifre che dovrai usare per accedere al PC da remoto.

2. Configurazione dello smartphone Android

Apri il Google Play Store / App Store dal tuo smartphone e scarica l’app Chrome Remote Desktop . Accedi con lo stesso account Google che usi sul PC. Nella lista dei dispositivi disponibili, seleziona il tuo computer e inserisci il PIN . Dopo l’autenticazione potrai controllare il tuo PC in tempo reale da remoto.

Cosa puoi fare con Chrome Remote Desktop?

Ora che ti sei connesso al PC ti starai chiedendo cosa puoi controllare da remoto. Ecco una lista di funzioni che puoi svolgere dal tuo dispositivo connesso al PC:

Utilizzare il PC con il touchscreen o il trackpad virtuale : puoi controllare il computer con il tocco diretto o in modalità trackpad. Nel primo caso a ogni tocco corrisponde un clic sul PC, nel secondo puoi muovere il cursore trascinando il dito sullo schermo e utilizzare gesture come lo scrolling a due dita e lo swipe.

Scrivere con la tastiera virtuale : puoi usare la tastiera del telefono o del tablet per scrivere sul computer remoto. Questa funzione consente di creare o modificare documenti su app come Word, Typora e Google Docs.

Eseguire programmi : puoi avviare software o eseguire comandi di sistema.

Trasferire file tra PC e dispositivo remoto : Chrome Remote Desktop offre una funzione di trasferimento file integrata, accessibile direttamente dal menu delle impostazioni.

Sincronizzare la clipboard tra i dispositivi: p uoi copiare e incollare testo tra il computer e il dispositivo da cui stai accedendo. In questo modo, potrai trasferire dati senza dover accedere a email o servizi cloud.

p Gestire la qualità video per migliorare la connessione : Chrome Remote Desktop consente di scegliere il codec video più adatto in base alla velocità della connessione. Ad esempio AV1 (ideale per connessioni veloci e alta qualità) VP8 o VP9 (migliori per connessioni più lente, con minore consumo di banda). Puoi anche regolare il frame rate (da 15 a 60 fps) per migliorare la fluidità delle immagini..

Utilizzare scorciatoie e comandi di sistema: puoi usare comandi come Ctrl+Alt+Canc, avviare il Task Manager o accedere alle impostazioni di sistema del PC.

Cosa non puoi fare?

Utilizzare opzioni Multi-Monitor: non si possono visualizzare più monitor collegati al PC. Puoi vedere tutti gli schermi contemporaneamente in un’unica schermata, ma non puoi passare da uno all’altro o selezionarne uno specifico a differenza che con TeamViewer o AnyDesk.

Stampare file da remoto: molti software di accesso remoto consentono di stampare documenti da remoto su una stampante collegata al PC. Chrome Remote Desktop non offre questa funzionalità, quindi se devi stampare un file dal PC mentre sei lontano, dovrai prima trasferirlo sul tuo dispositivo locale.

Nessun supporto per audio bidirezionale: puoi sentire l’audio riprodotto dal PC da remoto, ma non trasmettere l’audio dal dispositivo mobile al PC. Questo significa che non puoi utilizzare il microfono dello smartphone per fare chiamate, registrazioni o interagire con software vocali sul PC remoto.

Accendere il PC da remoto: non puoi accendere un computer spento o risvegliarlo dalla modalità standby. Il PC deve essere acceso e connesso a Internet per poter essere controllato da remoto.

Personalizzazione Avanzata del Layout : Chrome Remote Desktop offre un’interfaccia standard, senza opzioni avanzate di personalizzazione. Questo vuol dire che non puoi modificare la risoluzione dello schermo del PC o impostare profili specifici per migliorare l’esperienza d’uso.

Controllo granulare su autorizzazioni e utenti: non puoi gestire più utenti con ruoli diversi (ad esempio, consentire ad alcuni di vedere lo schermo e ad altri di controllarlo).

Utilizzo della funzione Drag & Drop : anche se Chrome Remote Desktop permette di trasferire file tra dispositivi, non offre alcuna funzione drag & drop (trascinamento diretto dei file).

Prestazioni limitate con connessioni lente : in caso di connessione limitata, Chrome Remote Desktop tende a subire lag e riduzioni della qualità dell’immagine, senza offrire molte opzioni per ottimizzare l’uso della banda.

Nel complesso Chrome Remote Desktop mette a disposizione dell’utente un buon numero di funzioni, è molto semplice da usare e ha un’interfaccia familiare che lo rende immediato anche ai meno esperti. Tuttavia, mancano alcune funzioni importanti che sono disponibili su altri software di remote desktop gratuiti più adatte ai professionisti.

RustDesk: l’alternativa open-source

RustDesk è senza dubbio una delle migliori alternative gratuite a Chrome Remote Desktop. È un software open-source e permette di configurare un proprio server di accesso remoto, garantendo maggiore sicurezza e privacy, oltre a offrire un maggiore controllo rispetto all’app Google.

Come usare RustDesk

A differenza di Chrome Remote Desktop, RustDesk non è disponibile su Play Store e App store, quindi è necessario scaricarlo dal sito ufficiale.

Scarica RustDesk dal sito ufficiale sia sul PC che sullo smartphone. Apri l’app su entrambi i dispositivi e copia il codice ID che compare sul PC. Inserisci l’ID nel telefono e avvia la connessione. Se vuoi una configurazione avanzata, puoi impostare un server personalizzato per un controllo remoto più sicuro.

Vantaggi di RustDesk

Non richiede un account: RustDesk ti permette di connetterti direttamente al PC remoto utilizzando un semplice ID e password generati automaticamente dal software.

Maggiore controllo sulla privacy : puoi ospitare il tuo server personale.

Supporto audio bidirezionale: permette di ascoltare l’audio del PC remoto e di trasmettere il suono dal dispositivo locale al computer controllato.

permette di ascoltare l’audio del PC remoto e di trasmettere il suono dal dispositivo locale al computer controllato. Supporto per il multi-monitor separato : puoi gestire più schermi connessi al PC separatamente.

Funzionalità di trasferimento file avanzate: c onsente di trasferire file tra dispositivi anche in modalità Drag & Drop.

AnyDesk: velocità e prestazioni al top

Se hai bisogno di una soluzione avanzata pensata appositamente per i professionisti, puoi optare per AnyDesk. Questo software di controllo remoto è molto apprezzato per la sua velocità e per l’elevata stabilità della connessione. È ideale per chi lavora in remoto o ha bisogno di assistenza tecnica su dispositivi a distanza.

Come usare AnyDesk

Come RustDesk, anche AnyDesk non è presente su Play Store e App Store.

Scarica AnyDesk dal sito ufficiale e installalo sul PC e sul dispositivo con il quale vuoi controllarlo da remoto. Apri l’app e annota il codice di connessione del PC. Trascrivi il codice nel telefono e accetta la richiesta di accesso che compare sul PC. Una volta connessi i dispositivi potrai controllare il PC in tempo reale.

Vantaggi di AnyDesk

Non richiede un account: puoi collegarti a un PC remoto semplicemente inserendo il codice di accesso univoco generato dal software sul dispositivo da controllare.

puoi collegarti a un PC remoto semplicemente inserendo il codice di accesso univoco generato dal software sul dispositivo da controllare. Supporto Multi-Monitor separato : puoi passare da uno schermo all’altro se il PC ha più monitor.

Prestazioni elevat e: ottimizzato per connessioni a bassa latenza.

Trasferimento file con Drag & Drop : puoi spostare i file direttamente tra PC e dispositivo remoto.

Funzione Wake-on-LAN : puoi accendere il PC da remoto se è in standby.

Stampa da remoto : puoi stampare file dal PC remoto sulla stampante locale.

Audio bidirezionale: puoi ascoltare e inviare audio al PC remoto (utile per chiamate VoIP o registrazioni).

Quale scegliere?

Chrome Remote Desktop è perfetto per controllare il PC in modo semplice e intuitivo . Ha alcune limitazioni ma va benissimo per gran parte delle operazioni più comuni.

RustDesk è una scelta eccellente che massimizza privacy e sicurezza offrendo diverse opzioni avanzate per il controllo da remoto.

AnyDesk è l’opzione migliore per i professionisti in quanto offre funzioni avanzate ed è altamente personalizzabile. Purtroppo la versione gratuita risente di alcune limitazioni assenti nella versione a pagamento.

Funzione Chrome Remote Desktop RustDesk AnyDesk Multi-Monitor ❌ No ✅ Sì ✅ Sì Trasferimento file avanzato ❌ No ✅ Sì ✅ Sì (con Drag & Drop) Wake-on-LAN ❌ No ❌ No ✅ Sì Audio bidirezionale ❌ No ✅ Sì ✅ Sì Open-source ❌ No ✅ Sì ❌ No

La scelta del miglior software di accesso remoto dipende dalle tue esigenze. Se cerchi una soluzione semplice e immediata, Chrome Remote Desktop rimane un’opzione validissima. Se ti serve un software di gestione più avanzato, RustDesk e AnyDesk offrono più opzioni per il controllo del PC da remoto e offrono maggiore sicurezza. Se sei indeciso, il consiglio è di provarle tutte e scoprire quale soddisfa meglio le tue necessità. Oltre alle proposte di cui abbiamo parlato, puoi considerare altre alternative popolari come TeamViewer, Parsec e Splashtop.