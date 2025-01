Come accedere a DeepSeek dall'Italia, nonostante il blocco

Da ieri, l’applicazione mobile di DeepSeek è scomparsa dagli store di Android e iOS raggiungibili dall’Italia. Vale a dire che, effettuando una ricerca su Google Play e App Store, non compare più tra i risultati. Le ragioni del blocco sono ancora da chiarire, ma il risultato è l’impossibilità di effettuare il download. Un metodo efficace per aggirare la limitazione è quello che fa leva su uno strumento come NordVPN (scopri l’offerta), dunque navigando con un indirizzo IP geolocalizzato all’estero.

Il blocco di DeepSeek in Italia: come scaricare l’app

Quello della startup cinese è il servizio più chiacchierato del momento nell’ambito dell’intelligenza artificiale, capace di suscitare curiosità e interesse tra gli addetti ai lavori e non solo, grazie alle sue prestazioni. Il modello R1, quello più recente, è ritenuto in grado di superare le alternative più avanzate, incluse quelle di OpenAI (ChatGPT).

Alcuni giorni dopo essere finita al centro dell’attenzione, l’applicazione è improvvisamente scomparsa da Google Play e da App Store, lasciando dunque gli utenti impossibilitati a effettuarne il downoad. Con la rete globale di NordVPN (guarda la promo), la restrizione può facilmente essere superata. Ecco come fare.

Apri l’applicazione di NordVPN (in sconto) sul tuo dispositivo;

collegati a un server localizzato in paesi diversi dall’Italia, per ottenere un indirizzo IP di quel territorio;

cerca l’applicazione di DeepSeek su Play Store o App Store ed esegui l’installazione.

Va inoltre precisato che l’utilizzo del servizio non è in alcun modo impedito dall’Italia. Quindi, dopo averne effettuato il download, è possibile connettersi e interagire senza problemi con l’AI di DeepSeek.

